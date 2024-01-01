Бубнов выбрал лучшего футболиста России 2023 года и дал характеристику еще пятерым

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил нескольких игроков, которые могут претендовать на звание лучшего футболиста России 2023 года и отдал предпочтение Александр Головину.

«Александр Головин («Монако»). Головин – лучший футболист России 2023 года. В этом сезоне он стабильно играет в составе «Монако» и получает хорошую прессу во Франции. Тренерский штаб ему доверяет – и он не подводит.

Никто из выступающих за границей наших футболистов даже рядом не стоит с достижениями Александра. Алексея Миранчука редко выпускают на поле, а Далер Кузяев играет за команду, которая не ставит перед собой высокие цели.

Неплохую статистику демонстрирует Магомед Оздоев: в ПАОКе ему доверяют, но чемпионат Греции объективно слабый для того, чтобы претендовать на звание лучшего футболиста.

Матвей Сафонов («Краснодар»). В МИР РПЛ хватает ярких игроков с российским паспортом, особенно среди молодежи, но сказать, что здесь играют будущие звезды, нельзя. Среди прочих можно выделить Матвея Сафонова.

Голкиперу безоговорочно доверяют в «Краснодаре» и сборной. Он демонстрирует стабильный уровень от матча к матчу. Его вклад в лидерство «быков» перед зимней паузой трудно переоценить.

Максим Глушенков («Локомотив»). За последнее время сильно прибавил Максим Глушенков. Он забивает и отдает. В «Крыльях Советов» он так качественно не играл. Максим – атакующий футболист современной формации, который одинаково хорошо играет и на острие, и на фланге, и даже на позиции плеймейкера. Футболист регулярно выполняет большой объем работы.

Федор Чалов (ЦСКА). Чалов в нынешнем сезоне значительно расширил диапазон действий на поле. Раньше он выступал на позиции выраженного центрального нападающего, а сейчас больше играет блуждающего форварда. Федор может неплохо проявить себя и на фланге.

Когда Федотов отодвигал его в глубину, он и там себя неплохо проявлял. Но главное, что он показывает высокую результативность, в том числе и с пенальти.

Константин Тюкавин («Динамо») и Сергей Пиняев («Локомотив»). Два главных молодых таланта прямо сейчас, которые скоро могут превратиться в звезд российского футбола, – это Константин Тюкавин и Сергей Пиняев. Первый принес очень много пользы «Динамо». Он и забивал, и отдавал, правда, не всегда попадал в стартовый состав.

Пиняева выгодно отличает от других российских игроков то, что он способен обыгрывать защитников один в один. Других таких футболистов в нашей стране нет. Он может даже оставить не у дел двоих соперников. У него хорошо поставлен дриблинг, за счет которого он создает опасные моменты», – написал Бубнов.