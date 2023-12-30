Слуцкий ответил, позовет ли Дзюбу в Китай

Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, пригласит ли Артема Дзюбу в китайский клуб. Форвард сейчас выступает за «Локомотив».

«Что касается привлечения российских игроков, то мне пока очень сложно говорить на эту тему. Клуб очень высокого профессионального уровня, в клубе есть спортивный департамент, именно он в большей степени будет принимать решение о новых футболистах, усилении.

Подтяну ли Дзюбу? Что касается нашего с Артемом контента, то теперь он будет, скорее всего, дистанционно. Я желаю ему, как и всегда, больших успехов в «Локомотиве». Думаю, он очень полезен своему клубу и сможет проявлять себя именно там, а мы будем общаться уже на расстоянии», – сказал Слуцкий.