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    Слуцкий обратился к болельщикам «Шанхай Шэньхуа»

    Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, чего ждет от работы в Китае.

    «Я очень благодарен за возможность приехать сюда. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю.

    Это очень серьезный вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. Все знают, что это очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача.

    Надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь «Шеньхуа» и китайскому футболу», – заявил Слуцкий.

    • Тренер приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Его контракт с китайским клубом рассчитан на год.
    • Слуцкий был без работы с ноября 2022-го.

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    Источник: Sohu

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    30.12.2023 16:45
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Таврида
    1703946399
    "Мои китайские братья - заявил Слуцкий с трибуны шанхайского стадиона, - трудности только начинаются, не думайте, что я пришел принести мир на вашу землю, не мир я пришел принести, но меч..."
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    Dominator777
    1703948814
    Такое впечатление, что на сайте комменты пишут п е д е р а с т ы.
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    k611
    1703950863
    Успехов в новом клубе! Хотелось бы чтобы наши тренеры проявили себя за рубежом.
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    Айболид
    1703965237
    Пострадал .уйнёй с зюбой , пора и делом заняться . Интересно будет понаблюдать чего там Лёня "накачает" . В Китае до него из россиян вроде никто не работал ?
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