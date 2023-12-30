Слуцкий обратился к болельщикам «Шанхай Шэньхуа»

Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, чего ждет от работы в Китае.
«Я очень благодарен за возможность приехать сюда. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю.
Это очень серьезный вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. Все знают, что это очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача.
Надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь «Шеньхуа» и китайскому футболу», – заявил Слуцкий.
- Тренер приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
- Его контракт с китайским клубом рассчитан на год.
- Слуцкий был без работы с ноября 2022-го.
Источник: Sohu