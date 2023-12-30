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    Алаба впервые высказался о разрыве крестов

    Защитник «Реала» Давид Алаба прокомментировал серьезную травму, полученную 17 декабря.

    • У австрийца разрыв передней крестообразной связки левого колена.
    • Он перенес операцию и выбыл на 9 месяцев.
    • В этом сезоне Алаба сделал 2 ассиста в 17 матчах.

    «Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать произошедшее. В течение своей карьеры я сталкивался с рядом проблем, но эта, возможно, самая тяжeлая.

    Я благодарен товарищам по команде, клубу, семье и всем остальным за оказанную поддержку», – написал Алаба в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.12.2023 08:41
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