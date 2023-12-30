Алаба впервые высказался о разрыве крестов

Защитник «Реала» Давид Алаба прокомментировал серьезную травму, полученную 17 декабря.
- У австрийца разрыв передней крестообразной связки левого колена.
- Он перенес операцию и выбыл на 9 месяцев.
- В этом сезоне Алаба сделал 2 ассиста в 17 матчах.
«Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать произошедшее. В течение своей карьеры я сталкивался с рядом проблем, но эта, возможно, самая тяжeлая.
Я благодарен товарищам по команде, клубу, семье и всем остальным за оказанную поддержку», – написал Алаба в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»