Дмитрий Черышев рассказал, что Эмери думает о Дзюбе

Бывший ассистент Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев рассказал, что испанский тренер говорил о нападающем Артеме Дзюбе, ныне выступающем в «Локомотиве»
– Вы работали с Унаи Эмери. Хоть раз разговаривали про «тренеришку» от Дзюбы в его адрес?
– Я с Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал.
– Эмери – сложная личность?
– Мне было комфортно работать. Да, он тяжелый человек, я не спорю. Но, прежде чем говорить про него какие-то вещи, еще раз вам скажу – я отработал с ним целый год в комфорте. Просто если ты хочешь работать, хочешь многому научиться, то стоит вникать в каждое слово. Эмери – это очень крутая футбольная машина.
Его команды могут показывать великолепную игру, они дают результат, но у него нет того, что есть у Хави или Анчелотти – умения работать со звездами самого высокого уровня. Возможно, поэтому в «ПСЖ» у него не получилось. Хотя для меня Эмери входит в пятерку лучших тренеров.
- Эмери возглавлял московский «Спартак» в 2012 году.
- После одного из матчей Дзюба, выступавший тогда в составе красно-белых, назвал испанца «тренеришкой».
- Черышев работал тренером в «Севилье», в 2015–2016 годах, когда ее возглавлял Эмери.