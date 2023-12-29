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    Дмитрий Черышев рассказал, что Эмери думает о Дзюбе

    Бывший ассистент Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев рассказал, что испанский тренер говорил о нападающем Артеме Дзюбе, ныне выступающем в «Локомотиве»

    – Вы работали с Унаи Эмери. Хоть раз разговаривали про «тренеришку» от Дзюбы в его адрес?

    – Я с Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал.

    – Эмери – сложная личность?

    – Мне было комфортно работать. Да, он тяжелый человек, я не спорю. Но, прежде чем говорить про него какие-то вещи, еще раз вам скажу – я отработал с ним целый год в комфорте. Просто если ты хочешь работать, хочешь многому научиться, то стоит вникать в каждое слово. Эмери – это очень крутая футбольная машина.

    Его команды могут показывать великолепную игру, они дают результат, но у него нет того, что есть у Хави или Анчелотти – умения работать со звездами самого высокого уровня. Возможно, поэтому в «ПСЖ» у него не получилось. Хотя для меня Эмери входит в пятерку лучших тренеров.

    • Эмери возглавлял московский «Спартак» в 2012 году.
    • После одного из матчей Дзюба, выступавший тогда в составе красно-белых, назвал испанца «тренеришкой».
    • Черышев работал тренером в «Севилье», в 2015–2016 годах, когда ее возглавлял Эмери.

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    Источник: Metaratings.ru

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