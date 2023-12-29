Дмитрий Черышев рассказал, что Эмери думает о Дзюбе

Бывший ассистент Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев рассказал, что испанский тренер говорил о нападающем Артеме Дзюбе, ныне выступающем в «Локомотиве»

– Вы работали с Унаи Эмери. Хоть раз разговаривали про «тренеришку» от Дзюбы в его адрес?

– Я с Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал.

– Эмери – сложная личность?

– Мне было комфортно работать. Да, он тяжелый человек, я не спорю. Но, прежде чем говорить про него какие-то вещи, еще раз вам скажу – я отработал с ним целый год в комфорте. Просто если ты хочешь работать, хочешь многому научиться, то стоит вникать в каждое слово. Эмери – это очень крутая футбольная машина.

Его команды могут показывать великолепную игру, они дают результат, но у него нет того, что есть у Хави или Анчелотти – умения работать со звездами самого высокого уровня. Возможно, поэтому в «ПСЖ» у него не получилось. Хотя для меня Эмери входит в пятерку лучших тренеров.