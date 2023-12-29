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  • Экс-тренер «Динамо» Силкин: «После просмотра матчей ЛЧ наш футбол вообще не хочется смотреть»

Экс-тренер «Динамо» Силкин: «После просмотра матчей ЛЧ наш футбол вообще не хочется смотреть»

29 декабря 2023, 12:25
4

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что в уходящем году у российского футбола не было поводов для радости.

«Сложно подводить какие-то итоги года, так как наши клубы до сих пор отстранены от международных матчей. О чем можно говорить? После просмотра матчей Лиги чемпионов наш футбол вообще не хочется смотреть. Разочарований было много... Наш футбол – одно сплошное разочарование. Хочется верить, что в следующем году все изменится и будет намного лучше», – сказал Силкин.

  • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах.
  • Сборная России была исключена из стыковых матчей ЧМ-2022 и из Лиги наций-2022/23, не допущена к отбору на Евро-2024.
  • «Спартак» был снят с розыгрыша Лиги Европы-2021/22, российские клубы не был допущены до еврокубков в сезонах-2022/23 и 2023/24.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Силкин Сергей
Комментарии (4)
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Ниф-Ниф
1703844492
Тебя бы и в ЛЧ никто смотреть не захотел.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1703854635
А я другого мнения...
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zigbert
1703858280
Даже играя в еврокубках в последние годы высоких результатов не наблюдалось.
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BVG4
1704572955
Создалось впечатление, что как только наших допустят к международным матчам, сразу их уровень сразу резко повыситься и начнется футбольный бум , а мастерство игроков станет таким, что глаз не оторвать! Сейчас - неохота смотреть! И это говорит человек, который был не рядовым матросом, на этой яхте "беда" Но он-то тут явно не при делах..... Помница, когда еще "были допущены к международным матчам", такая же тошниловка была, и особенно в игре клуба Динамо Москва, который тренировал Силкин. А сейчас ему поплохело...
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