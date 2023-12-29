Экс-тренер «Динамо» Силкин: «После просмотра матчей ЛЧ наш футбол вообще не хочется смотреть»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что в уходящем году у российского футбола не было поводов для радости.

«Сложно подводить какие-то итоги года, так как наши клубы до сих пор отстранены от международных матчей. О чем можно говорить? После просмотра матчей Лиги чемпионов наш футбол вообще не хочется смотреть. Разочарований было много... Наш футбол – одно сплошное разочарование. Хочется верить, что в следующем году все изменится и будет намного лучше», – сказал Силкин.