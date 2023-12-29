Экс-тренер «Динамо» Силкин: «После просмотра матчей ЛЧ наш футбол вообще не хочется смотреть»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что в уходящем году у российского футбола не было поводов для радости.
«Сложно подводить какие-то итоги года, так как наши клубы до сих пор отстранены от международных матчей. О чем можно говорить? После просмотра матчей Лиги чемпионов наш футбол вообще не хочется смотреть. Разочарований было много... Наш футбол – одно сплошное разочарование. Хочется верить, что в следующем году все изменится и будет намного лучше», – сказал Силкин.
- С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных турнирах.
- Сборная России была исключена из стыковых матчей ЧМ-2022 и из Лиги наций-2022/23, не допущена к отбору на Евро-2024.
- «Спартак» был снят с розыгрыша Лиги Европы-2021/22, российские клубы не был допущены до еврокубков в сезонах-2022/23 и 2023/24.
Источник: «РБ Спорт»