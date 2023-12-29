Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Интера», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Дженоа»: Мартинес, Уинтер, Драгушин, Бани, Малиновский, Сабелли, Васкес, Френдруп, Бадель, Гюдмюндссон, Ретеги.
Главный тренер: Альберто Джилардино
«Интер»: Зоммер, Ачерби, Биссек, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Аугусто, Дармиан, Арнаутович, Тюрам.
Главный тренер: Симоне Индзаги
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»