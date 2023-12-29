Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Интера», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Дженоа»: Мартинес, Уинтер, Драгушин, Бани, Малиновский, Сабелли, Васкес, Френдруп, Бадель, Гюдмюндссон, Ретеги.

Главный тренер: Альберто Джилардино

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Биссек, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Аугусто, Дармиан, Арнаутович, Тюрам.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Интер»