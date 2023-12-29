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    Уткин сделал выбор между Романцевым и Газзаевым

    Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин выбрал между бывшим наставником «Спартака» Олегом Романцевым и экс-главным тренером ЦСКА Валерием Газзаевым.

    «Романцев или Газзаев? Как тренер? Конечно, Романцев. Никакого сравнения», – написал Уткин в своeм телеграм-канале.

    • 69-летний Романцев 9 раз становился со «Спартаком» чемпионом СССР и России как тренер и 1 раз в качестве президента клуба
    • Также он 4 раза выигрывал Кубки СССР и России, под его руководством «Спартак» выходил в полуфиналы Лиги чемпионов, Кубка кубков и Кубка УЕФА.
    • 69-летний Валерий Газзаев 4 раза становился со «Спартаком-Аланией» и ЦСКА чемпионом России.
    • Он выиграл с армейцами 4 Кубка России, 2 Суперкубка и Кубок УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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