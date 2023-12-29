Уткин сделал выбор между Романцевым и Газзаевым

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин выбрал между бывшим наставником «Спартака» Олегом Романцевым и экс-главным тренером ЦСКА Валерием Газзаевым.

«Романцев или Газзаев? Как тренер? Конечно, Романцев. Никакого сравнения», – написал Уткин в своeм телеграм-канале.