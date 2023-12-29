Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нигматуллин высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

29 декабря 2023, 08:50
3

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что уровень главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля недостаточен для борьбы за чемпионство.

– Недавно вы советовали «Спартаку» отправить в отставку Гильермо Абаскаля. Что вас не устраивает в игре десятикратных чемпионов России?

– Испанец – очень фартовый. Когда наступает пора увольнять его и кажется, что это неизбежно, его подопечные добиваются результата.

Вспомните: в дерби с ЦСКА Хесус Медина сравнял счет на 97-й минуте, в противостоянии с «Локомотивом» команда вдесятером диктовала сопернику условия целый тайм и вполне могла выиграть, реализуй Квинси Промес выход один на один, а в игре с «Крыльями» решили все в первые 15 минут без самого Гильермо. После таких матчей в отставку наставника уже не отправишь.

Но я, как болельщик красно-белых с детства, хочу, чтобы они сражались за золотые медали, учитывая, что у Абаскаля все для этого есть: современная инфраструктура, преданные фанаты, солидный бюджет, классные игроки. А тренер, считаю, не дотягивает до столь серьезного уровня.

Его квалификация недостаточна для борьбы за чемпионство. Нестабильность только подтверждает мои слова. Моментами «Спартак» выступает ярко, но для успеха на длительном отрезке необходим более талантливый и опытный специалист.

Испанец вдобавок излишне экспериментирует, что зачастую не идет во благо. Ничего личного: я не ненавистник Абаскаля, как Александр Мостовой. Просто хочу, чтобы команда выдавала свой максимум.

– Кого бы хотели видеть на его месте?

– Мне кажется, в руководстве следят за иностранными специалистами. Я, напротив, выступаю за приглашение местного. Но конкретные имена называть не хочу.

Понятно, что в СМИ всплывали кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Это хорошие тренеры, которые заслуживают назначения в «Спартак». Но у каждого свои плюсы и минусы.

Скажем, у первого своеобразные отношения с фанатами. Второй и так разрывается между «Ростовом» и сборной России – то есть ему придется уйти сразу с двух мест работы. В этом отношении перед красно-белыми стоит серьезная дилемма. Возможно, Абаскаля не трогают как раз по этой причине.

  • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 матчей.
  • В прошлом сезоне команда под руководством Абаскаля стала третьей.

Еще по теме:
«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами 3
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом 1
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
фанат джигурды
1703836074
Кислотный диджей, хей!
Ответить
Цугундeр
1703841017
Мнение ушастого американца очень важно для Спартака.
Ответить
slavа0508
1703847957
Да прав он ....
Ответить
Главные новости
Видео«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
3
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
1
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
13
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Все новости
Все новости
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
1
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
13
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
13
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
24
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+