Нигматуллин высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что уровень главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля недостаточен для борьбы за чемпионство.

– Недавно вы советовали «Спартаку» отправить в отставку Гильермо Абаскаля. Что вас не устраивает в игре десятикратных чемпионов России?

– Испанец – очень фартовый. Когда наступает пора увольнять его и кажется, что это неизбежно, его подопечные добиваются результата.

Вспомните: в дерби с ЦСКА Хесус Медина сравнял счет на 97-й минуте, в противостоянии с «Локомотивом» команда вдесятером диктовала сопернику условия целый тайм и вполне могла выиграть, реализуй Квинси Промес выход один на один, а в игре с «Крыльями» решили все в первые 15 минут без самого Гильермо. После таких матчей в отставку наставника уже не отправишь.

Но я, как болельщик красно-белых с детства, хочу, чтобы они сражались за золотые медали, учитывая, что у Абаскаля все для этого есть: современная инфраструктура, преданные фанаты, солидный бюджет, классные игроки. А тренер, считаю, не дотягивает до столь серьезного уровня.

Его квалификация недостаточна для борьбы за чемпионство. Нестабильность только подтверждает мои слова. Моментами «Спартак» выступает ярко, но для успеха на длительном отрезке необходим более талантливый и опытный специалист.

Испанец вдобавок излишне экспериментирует, что зачастую не идет во благо. Ничего личного: я не ненавистник Абаскаля, как Александр Мостовой. Просто хочу, чтобы команда выдавала свой максимум.

– Кого бы хотели видеть на его месте?

– Мне кажется, в руководстве следят за иностранными специалистами. Я, напротив, выступаю за приглашение местного. Но конкретные имена называть не хочу.

Понятно, что в СМИ всплывали кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Это хорошие тренеры, которые заслуживают назначения в «Спартак». Но у каждого свои плюсы и минусы.

Скажем, у первого своеобразные отношения с фанатами. Второй и так разрывается между «Ростовом» и сборной России – то есть ему придется уйти сразу с двух мест работы. В этом отношении перед красно-белыми стоит серьезная дилемма. Возможно, Абаскаля не трогают как раз по этой причине.