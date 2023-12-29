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    Нигматуллин высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что уровень главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля недостаточен для борьбы за чемпионство.

    – Недавно вы советовали «Спартаку» отправить в отставку Гильермо Абаскаля. Что вас не устраивает в игре десятикратных чемпионов России?

    – Испанец – очень фартовый. Когда наступает пора увольнять его и кажется, что это неизбежно, его подопечные добиваются результата.

    Вспомните: в дерби с ЦСКА Хесус Медина сравнял счет на 97-й минуте, в противостоянии с «Локомотивом» команда вдесятером диктовала сопернику условия целый тайм и вполне могла выиграть, реализуй Квинси Промес выход один на один, а в игре с «Крыльями» решили все в первые 15 минут без самого Гильермо. После таких матчей в отставку наставника уже не отправишь.

    Но я, как болельщик красно-белых с детства, хочу, чтобы они сражались за золотые медали, учитывая, что у Абаскаля все для этого есть: современная инфраструктура, преданные фанаты, солидный бюджет, классные игроки. А тренер, считаю, не дотягивает до столь серьезного уровня.

    Его квалификация недостаточна для борьбы за чемпионство. Нестабильность только подтверждает мои слова. Моментами «Спартак» выступает ярко, но для успеха на длительном отрезке необходим более талантливый и опытный специалист.

    Испанец вдобавок излишне экспериментирует, что зачастую не идет во благо. Ничего личного: я не ненавистник Абаскаля, как Александр Мостовой. Просто хочу, чтобы команда выдавала свой максимум.

    – Кого бы хотели видеть на его месте?

    – Мне кажется, в руководстве следят за иностранными специалистами. Я, напротив, выступаю за приглашение местного. Но конкретные имена называть не хочу.

    Понятно, что в СМИ всплывали кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Это хорошие тренеры, которые заслуживают назначения в «Спартак». Но у каждого свои плюсы и минусы.

    Скажем, у первого своеобразные отношения с фанатами. Второй и так разрывается между «Ростовом» и сборной России – то есть ему придется уйти сразу с двух мест работы. В этом отношении перед красно-белыми стоит серьезная дилемма. Возможно, Абаскаля не трогают как раз по этой причине.

    • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 матчей.
    • В прошлом сезоне команда под руководством Абаскаля стала третьей.

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    Источник: RT

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    ПалкоВводецъ (returned)
    1703832180
    Антинародные в случае редких побед примеряют медальки, а в случае постоянных унижений верят. Секта епт. Гыгыгы
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    фанат джигурды
    1703836074
    Кислотный диджей, хей!
    ответить
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    rac531
    1703837412
    Считаю, что Нигматуллин прав на 200%!!! К сожалению у «Динамо», ЦСКА. «Локомотива» нет современной инфраструктуры, преданных фанатов, солидного бюджета, классных игроков, , чтобы они сражались за золотые медали. Хотя тренеры дотягивают до столь серьезного уровня. Их квалификация достаточна для борьбы за чемпионство.
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