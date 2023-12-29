Бывший скаут «Арсенала» рассказал, как клуб мог купить Мбаппе в 2016 году

Бывший скаут «Арсенала» Жиль Гриманди сказал, что в 2016 году мог убедить перейти нападающего Килиана Мбаппе в «Арсенал». В переговорах участвовал и Арсен Венгер, возглавлявший лондонскую команду в тот момент.

«Я не знаю, является ли Килиан Мбаппе реальной целью для «Арсенала», даже если клуб выиграет АПЛ и проведет сильный сезон в Европе. Мы пытались убедить его ранее, в 2016 году.

Мы встречались с его родителями в Лондоне, когда они приехали на тренировочную базу, и вместе с Арсеном Венгером, [тогдашним главным тренером], и Ричардом Лоу, [тогдашним руководителем трансферов], мы ездили на юг Франции, чтобы встретиться с Килианом.

Мы пытались его убедить, но не думаю, что это было лучшее время для нас. Эта встреча состоялась на следующий день после того, как мы проиграли «Суонси» дома в АПЛ, а перед этим было поражение на «Олд Траффорд».

Я помню, что всего через три дня у нас была важная игра против «Тоттенхэма», так что время было выбрано не идеальное. Мы пытались, и я действительно не думаю, что мы были далеки от того, чтобы заполучить его, но он отказался от предложения и подписал новый контракт с «Монако».

Я бы сказал, что это, наверное, самое большое разочарование за мои 15 лет работы в качестве скаута «Арсенала», я не сумел убедить Килиана Мбаппе подписать контракт с клубом», – сказал Гриманди.