Юран рассказал о совете от Романцева

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран советовался с Олегом Романцевым по поводу психологической неустойчивости игроков своей команды.

«Психология. Мы говорили по этому поводу с Романцевым, когда он приезжал в Нижний. Олег Иванович посетил базу, посмотрел тренировку, пообщался с ребятами.

Потом с ним сели, и я говорю: «Хочу посоветоваться. Никак не можем преодолеть себя на выезде». Я понимаю, почему: для этого нужны чуть более опытные и квалифицированные футболисты, которые не решали задачи в переходных матчах, а боролись за пятeрку, тройку.

Когда у тебя есть эта психология, дух победителя, тебе всe равно, где играть, дома или на выезде. Я бьюсь с этим, прошу: не смотрите на этот ромбик, если играем со «Спартаком». Или на зенитовскую стрелку. У них не три руки или ноги. Но пока не получается это перебороть.

Олег Иванович выслушал меня и сказал: «Ты на правильном пути. Долби. На это нужно время». С играми в Нижнем всe понятно: свой болельщик, знакомое поле – я дома, меня здесь никто не обидит. А на выезде – чужой район, хулиганы (смеется).

У нас ведь даже опытные ребята до сих пор боролись за выживание в РПЛ. Тихий, Трошечкин, Кухарчук делали то же самое в «Химках». Это не то чтобы боязнь, но зажатость чуть-чуть хватает. В глазах ромбик, и всe: «Это невозможно», – сказал Юран.