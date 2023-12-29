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    • Смородская прокомментировала назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

    Смородская прокомментировала назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чего ждет от работы Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

    – Сможет ли Слуцкий привести свою новую команду к высоким результатам?

    – Это очень сложный вопрос. Мне хотелось бы верить, что он состоится там как тренер. Но адаптация будет очень сложная.

    Китайского футбола он не знает. Тем не менее он человек способный, и я желаю ему удачи.

    • Слуцкий приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Он был без работы более года – после увольнения из «Рубина» в ноябре 2022-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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