Смородская прокомментировала назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чего ждет от работы Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
– Сможет ли Слуцкий привести свою новую команду к высоким результатам?
– Это очень сложный вопрос. Мне хотелось бы верить, что он состоится там как тренер. Но адаптация будет очень сложная.
Китайского футбола он не знает. Тем не менее он человек способный, и я желаю ему удачи.
- Слуцкий приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
- Он был без работы более года – после увольнения из «Рубина» в ноябре 2022-го.
Источник: «Матч ТВ»