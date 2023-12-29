Смородская прокомментировала назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, чего ждет от работы Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

– Сможет ли Слуцкий привести свою новую команду к высоким результатам?

– Это очень сложный вопрос. Мне хотелось бы верить, что он состоится там как тренер. Но адаптация будет очень сложная.

Китайского футбола он не знает. Тем не менее он человек способный, и я желаю ему удачи.