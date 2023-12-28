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  • Овчинников: «Даже если Романцева разбудить пьяного, он проведет тренировку лучше всех»

Овчинников: «Даже если Романцева разбудить пьяного, он проведет тренировку лучше всех»

28 декабря 2023, 22:59

Российский тренер Валерий Овчинников высказался про Олега Романцева.

  • Экс-тренер «Спартака» дал согласие на работу в «Пари НН».
  • Он будет наставником и советником.
  • Нижегородцы ушли на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

– Сергей Юран сделал правильный ход, пригласив в клуб Романцева. Вообще, со временем я вижу Юрана в «Спартаке». Он своей работой доказывает, что может работать с такой командой.

Но, раз гора не идет... Пока он пригласил Олега Романцева в Нижний. В каком-то качестве тот обязательно поможет.

– Романцев давно не тренировал, но этот навык не пропадает?

– Если Романцев не тренировал, то все остальные вообще не умеют. Юран у него играл, другие футболисты «Спартака», ставшие тренерами. Они все работают по его конспектам. Но это еще уметь надо.

– То есть, Романцев в любом возрасте и в любом состоянии поможет?

– Это, конечно, прозвучит грубо. Но, я думаю, если Романцева в два часа ночи поднять с кровати вдребезги пьяного, он тряхнет головой, выйдет на футбольное поле и проведет великолепную тренировку для игроков – вот и все. В отличие от всех остальных, которые говорят, что умеют тренировать.

– Просто он устал тренировать? Поэтому не работает?

– Думаю, он не устал тренировать, просто, у каждого свое время. Он посчитал свое время в футболе и правильно сделал.

  • Романцев не тренирует с 2005 года.
  • Он 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Романцев Олег Овчинников Валерий
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