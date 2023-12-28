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    • Овчинников: «Даже если Романцева разбудить пьяного, он проведет тренировку лучше всех»

    Овчинников: «Даже если Романцева разбудить пьяного, он проведет тренировку лучше всех»

    Российский тренер Валерий Овчинников высказался про Олега Романцева.

    • Экс-тренер «Спартака» дал согласие на работу в «Пари НН».
    • Он будет наставником и советником.
    • Нижегородцы ушли на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

    – Сергей Юран сделал правильный ход, пригласив в клуб Романцева. Вообще, со временем я вижу Юрана в «Спартаке». Он своей работой доказывает, что может работать с такой командой.

    Но, раз гора не идет... Пока он пригласил Олега Романцева в Нижний. В каком-то качестве тот обязательно поможет.

    – Романцев давно не тренировал, но этот навык не пропадает?

    – Если Романцев не тренировал, то все остальные вообще не умеют. Юран у него играл, другие футболисты «Спартака», ставшие тренерами. Они все работают по его конспектам. Но это еще уметь надо.

    – То есть, Романцев в любом возрасте и в любом состоянии поможет?

    – Это, конечно, прозвучит грубо. Но, я думаю, если Романцева в два часа ночи поднять с кровати вдребезги пьяного, он тряхнет головой, выйдет на футбольное поле и проведет великолепную тренировку для игроков – вот и все. В отличие от всех остальных, которые говорят, что умеют тренировать.

    – Просто он устал тренировать? Поэтому не работает?

    – Думаю, он не устал тренировать, просто, у каждого свое время. Он посчитал свое время в футболе и правильно сделал.

    • Романцев не тренирует с 2005 года.
    • Он 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.12.2023 22:59
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