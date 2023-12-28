Пятикратный победитель Лиги чемпионов продлил контракт с «Бетисом»

Атакующий полузащитник Иско продлил контракт с «Бетисом». 31-летний футболист подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2027 года.

Иско перешел в «Бетис» в июле этого года.

Он провел 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.

С 2013 по 2022 годы Иско выступал за «Реал» в составе которого 5 раз выиграл Лигу чемпионов, 4 – клубный ЧМ, по 3 – чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА и 1 раз – Кубок Испании.

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