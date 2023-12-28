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    • Лопырева отреагировала на назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

    Лопырева отреагировала на назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

    Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева высказалась о том, что Леонид Слуцкий будет тренировать «Шанхай Шэньхуа».

    «Очень рада возвращению Леонида Викторовича в большой футбол, он – большой мастер тренерского дела и весьма молод, желаю ему успехов!

    Касаемо перспектив Слуцкого и необычного места выбора: признаюсь, несмотря на то, что многие годы, можно сказать, живу футболом, для меня переход в китайский футбол – как шагнуть в неизвестность.

    Но, как мы с вами знаем, удача любит смелых. Я в целом живу по такому принципу и верю, что у нашего именитого тренера все получится! Удачи!» – заявила Лопырева.

    • Слуцкий приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Он был без работы более года – после увольнения из «Рубина» в ноябре 2022-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18289

      Garrincha58 23 минуты назад

      кто ещё не высказался на эту тему???????

      0
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      Рейтинг: +7172

      fakeid 48 минут назад

      предлагаю закрепить мнение лопырёвой в главных новостях до 3 января. и туда же всех остальных, причастных к футболу обладательниц сисек, типа иваны кнолль, шакиры, ванды и дочки пименова.

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