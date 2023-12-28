Лопырева отреагировала на назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева высказалась о том, что Леонид Слуцкий будет тренировать «Шанхай Шэньхуа».

«Очень рада возвращению Леонида Викторовича в большой футбол, он – большой мастер тренерского дела и весьма молод, желаю ему успехов!

Касаемо перспектив Слуцкого и необычного места выбора: признаюсь, несмотря на то, что многие годы, можно сказать, живу футболом, для меня переход в китайский футбол – как шагнуть в неизвестность.

Но, как мы с вами знаем, удача любит смелых. Я в целом живу по такому принципу и верю, что у нашего именитого тренера все получится! Удачи!» – заявила Лопырева.