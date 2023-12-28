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    Петржела оценил назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о Леониде Слуцком в «Шанхай Шэньхуа».

    – Может ли переезд в Китай помочь Слуцкому реанимировать карьеру?

    – Это тяжело, в Китай едут в основном за деньгами. Футбольный бум там постепенно идет на спад.

    Многие великие игроки недавно уехали играть в Саудовскую Аравию. Китайский же футбол не достигает уровня российского.

    • Слуцкий приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Он был без работы более года – после увольнения из «Рубина» в ноябре 2022-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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