Петржела оценил назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о Леониде Слуцком в «Шанхай Шэньхуа».
– Может ли переезд в Китай помочь Слуцкому реанимировать карьеру?
– Это тяжело, в Китай едут в основном за деньгами. Футбольный бум там постепенно идет на спад.
Многие великие игроки недавно уехали играть в Саудовскую Аравию. Китайский же футбол не достигает уровня российского.
- Слуцкий приступит к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
- Он был без работы более года – после увольнения из «Рубина» в ноябре 2022-го.
Источник: «Матч ТВ»