Петржела оценил назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о Леониде Слуцком в «Шанхай Шэньхуа».

– Может ли переезд в Китай помочь Слуцкому реанимировать карьеру?

– Это тяжело, в Китай едут в основном за деньгами. Футбольный бум там постепенно идет на спад.

Многие великие игроки недавно уехали играть в Саудовскую Аравию. Китайский же футбол не достигает уровня российского.