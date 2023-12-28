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    Селюк: «Слуцкий пригласит Дзюбу в Китай, они как «Твикс»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк предрек появление Артема Дзюбы в команде Леонида Слуцкого. Накануне его назначили в «Шанхай Шэньхуа».

    «Я уверен, что при любой возможности Слуцкий пригласит Артема к себе при таком раскладе. Они же как «Твикс» – сладкая парочка и неразлучная. Поэтому как он в Шанхае без Артема? С баловником Артемом Слуцкому там гораздо приятнее находиться», – сказал Селюк.

    • Слуцкий приступит к работе в Китае на следующей неделе.
    • Тренер был без работы год.
    • Дзюба и Слуцкий пересекались в сборной России.

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    Источник: Metaratings

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