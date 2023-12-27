Экс-игрок «Москвы» Крунич раскрыл природу конфликтов России с Западом

Бывший футболист «Москвы», «Томи» Бранислав Крунич объяснил, почему Россия конфликтует с Западом.

– Когда Россию не допустили к стыковым матчам ЧМ-2022, многие провели историческую параллель с Югославией, когда страна пропустила и чемпионат мира 1994 года, и Евро-92. Это похожие истории?

– Я, конечно, не помню 1992 год и как это все случилось, потому что мне было всего лишь 13 лет, но все же думаю, что ситуации схожи между собой.

– На ваш взгляд, футболисты должны страдать из-за действия государства и политиков?

– Вообще не должны страдать. Это все ошибочно, потому что футбол не делает ничего плохого, а наоборот – он объединяют людей.

В России есть душа, история, культура. Именно поэтому эта страна имеет конфликты с Западом: у русского народа настоящее видение жизни. Конечно, оно христианское, православное, как и у меня, поэтому оно мне еще ближе.

Мир мешает России, потому что у них душа испорченная, понимаете? У них не то качество жизни, которое должно быть.

– Как вы считаете, когда УЕФА вернет Россию?

– Никто не знает, почему Россию сняли и когда вернут. Это политика УЕФА, только они в курсе. Мне сложно сказать. Вообще странно, что было принято такое решение, оно очень неправильное.