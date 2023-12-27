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  • Экс-игрок «Москвы» Крунич раскрыл природу конфликтов России с Западом

Экс-игрок «Москвы» Крунич раскрыл природу конфликтов России с Западом

27 декабря 2023, 20:30
9

Бывший футболист «Москвы», «Томи» Бранислав Крунич объяснил, почему Россия конфликтует с Западом.

– Когда Россию не допустили к стыковым матчам ЧМ-2022, многие провели историческую параллель с Югославией, когда страна пропустила и чемпионат мира 1994 года, и Евро-92. Это похожие истории?

– Я, конечно, не помню 1992 год и как это все случилось, потому что мне было всего лишь 13 лет, но все же думаю, что ситуации схожи между собой.

– На ваш взгляд, футболисты должны страдать из-за действия государства и политиков?

– Вообще не должны страдать. Это все ошибочно, потому что футбол не делает ничего плохого, а наоборот – он объединяют людей.

В России есть душа, история, культура. Именно поэтому эта страна имеет конфликты с Западом: у русского народа настоящее видение жизни. Конечно, оно христианское, православное, как и у меня, поэтому оно мне еще ближе.

Мир мешает России, потому что у них душа испорченная, понимаете? У них не то качество жизни, которое должно быть.

– Как вы считаете, когда УЕФА вернет Россию?

– Никто не знает, почему Россию сняли и когда вернут. Это политика УЕФА, только они в курсе. Мне сложно сказать. Вообще странно, что было принято такое решение, оно очень неправильное.

  • У Крунича в РПЛ 96 матчей, 9 голов, 14 ассистов.
  • У него 6 матчей за сборную Боснии и Герцеговины.
  • Сейчас Бранислав работает тренером.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Крунич Бранислав
Комментарии (9)
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NewLife
1703699692
"У них не то качество жизни, которое должно быть" Но если сравнивать с твоим Томском, то конечно)) Можно быть немного идиотом, но не до такой же степени.
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Вомбат
1703703097
Что он там раскрыл, Бомбардир? Разве можно так серьезно относиться к людям, которые свое незнание приписывают всему человечеству? Которые говрят: "Никто не знает" вместо "Я не знаю (очевидно, потому что мне на вас чихать)".
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VVM1964
1703703804
Новый политолог нарисовался - авторитетный, аж жуть !!! )))
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