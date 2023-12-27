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    • Экс-игрок «Москвы» Крунич раскрыл природу конфликтов России с Западом

    Экс-игрок «Москвы» Крунич раскрыл природу конфликтов России с Западом

    Бывший футболист «Москвы», «Томи» Бранислав Крунич объяснил, почему Россия конфликтует с Западом.

    – Когда Россию не допустили к стыковым матчам ЧМ-2022, многие провели историческую параллель с Югославией, когда страна пропустила и чемпионат мира 1994 года, и Евро-92. Это похожие истории?

    – Я, конечно, не помню 1992 год и как это все случилось, потому что мне было всего лишь 13 лет, но все же думаю, что ситуации схожи между собой.

    – На ваш взгляд, футболисты должны страдать из-за действия государства и политиков?

    – Вообще не должны страдать. Это все ошибочно, потому что футбол не делает ничего плохого, а наоборот – он объединяют людей.

    В России есть душа, история, культура. Именно поэтому эта страна имеет конфликты с Западом: у русского народа настоящее видение жизни. Конечно, оно христианское, православное, как и у меня, поэтому оно мне еще ближе.

    Мир мешает России, потому что у них душа испорченная, понимаете? У них не то качество жизни, которое должно быть.

    – Как вы считаете, когда УЕФА вернет Россию?

    – Никто не знает, почему Россию сняли и когда вернут. Это политика УЕФА, только они в курсе. Мне сложно сказать. Вообще странно, что было принято такое решение, оно очень неправильное.

    • У Крунича в РПЛ 96 матчей, 9 голов, 14 ассистов.
    • У него 6 матчей за сборную Боснии и Герцеговины.
    • Сейчас Бранислав работает тренером.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17657

      Алексей З 22 минуты назад

      Он похоже в космосе , поэтому и не знает что в Европе происходит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21005

      NewLife 52 минуты назад

      "У них не то качество жизни, которое должно быть" Но если сравнивать с твоим Томском, то конечно)) Можно быть немного идиотом, но не до такой же степени.

      0
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      ...
      Рейтинг: +461

      За Московский ЦСКА > NewLife 32 минуты назад

      Вот это ты пернул! Только свиные могут свою страну обсирать.

      0
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