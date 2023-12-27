Мостовой в двух словах оскорбил Слуцкого

Бывший футболист «Спартака», «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой считает, что тренер Леонид Слуцкий является случайным человеком в российском футболе.

«Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. Леонид – случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь. То, как себя ведет Леонид Слуцкий, говорит о том, что он – шут гороховый», – сказал Мостовой.