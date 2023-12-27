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    Мостовой в двух словах оскорбил Слуцкого

    Бывший футболист «Спартака», «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой считает, что тренер Леонид Слуцкий является случайным человеком в российском футболе.

    «Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. Леонид – случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь. То, как себя ведет Леонид Слуцкий, говорит о том, что он – шут гороховый», – сказал Мостовой.

    • Слуцкий с 1 января станет главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа»
    • Ранее Слуцкий сказал о Канчельскисе и Мостовом: «Лучшие, может быть, футболисты в своем поколении, величайшие. Но, когда у них закончилась карьера, у них и жизнь, по существу, закончилась».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36

      Evgenijgerasimov607@gmail 18 минут назад

      Тебя будут помнить всю жизнь если поместят в мавзолей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25482

      bset 2 часа назад

      Так ты сам шут. Так до пенсии и будешь вспоминать, какой ты огого был. Сейчас из себя ничего не представляешь.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3584

      Suvorov71 > bset 2 часа назад

      согласе, все правильно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1811

      k611 2 часа назад

      Как бы не относится к Слуцкому, у него в тренерской карьере есть определённые достижения. Мостовой как тренер пока ещё ничего не достиг, поэтому не ему судить о тренерской работе.

      2
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      Рейтинг: +1134

      TIMOTHY 2 часа назад

      Вы все трое шуты! И Мостовой и Канчельскис и Слуцкий

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3584

      Suvorov71 > TIMOTHY 2 часа назад

      а себя, что не записал в шуты гороховые

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20999

      ilichkadr 2 часа назад

      Как ни странно, но Мостовой прав. Чудить человеку на шестом десятке, изображая из себя Моргенштерна это даже не шут, а что-то более серьёзное.

      0
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      Рейтинг: +25482

      bset > ilichkadr 2 часа назад

      Получается, Моргенштерну можно, а Слуцкому нельзя? Когда наступает тот возраст, когда надо переставать чудить?

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      Рейтинг: +20999

      ilichkadr > bset 2 часа назад

      Моргенштерн отморозок. Его не только из России попёрли, но и из Литвы.
      "Когда наступает тот возраст, когда надо переставать чудить?"
      У некоторых тот возраст не наступает вообще, а вот у Лёни он наступил, когда согласие женщины пугает больше, чем отказ.
      P.S. Я к тому, что не в коня корм.

      0
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