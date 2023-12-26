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    Эмери оценил футбольный уровень Дзюбы

    Главный тренер «Астон Виллы» дал характеристику Артему Дзюбе. Ее передал главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев.

    • Дзюба и Эмери были в «Спартаке» в 2012 году.
    • Перед увольнением Унаи игрок назвал его «тренеришкой».
    • Эмери и Черышев работали в штабе «Севильи».

    – Вы работали с Унаи Эмери. Хоть раз разговаривали про «тренеришку» от Дзюбы в его адрес?

    – Я с Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал.

    – Эмери – сложная личность?

    – Мне было комфортно работать. Да, он тяжелый человек, я не спорю. Но прежде чем говорить про него какие-то вещи, еще раз вам скажу – я отработал с ним целый год в комфорте. Просто если ты хочешь работать, хочешь многому научиться, то стоит вникать в каждое слово. Эмери – это очень крутая футбольная машина.

    Его команды могут показывать великолепную игру, они дают результат, но у него нет того, что есть у Хави или Карло Анчелотти – умения работать со звeздами самого высокого уровня. Возможно, поэтому в «ПСЖ» у него не получилось. Хотя для меня Эмери входит в пятерку лучших тренеров.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Costazzz 1 час назад

      "У него нет умения работать со звeздами самого высокого уровня". Теперь мне понятно почему у него не получилось в Спартаке.

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