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    Аленичев поддержал Абаскаля в ситуации с Джикией

    Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что в ситуации, при которой защитник команды Георгий Джикия стал получать меньше игрового времени от главного тренера Гильермо Абаскаля, виноват сам игрок.

    «Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы – это визуально видно. Еще я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева. Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это все сказалось. Абаскаль принял такое решение. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля. Это мое мнение», – сказал Аленичев.

    • Джикия в этом сезоне провел за «Спартак» 9 матчей.
    • Команда занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37495

      VVM1964 1 час назад

      Здоровая конкуренция ...

      0
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      Рейтинг: +17654

      Алексей З 2 часа назад

      К сожалению для Джикии , но в игровом плане он далеко не незаменим.
      Отсутствие его в старте , есть логический показатель уровня его игры.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20997

      ilichkadr 2 часа назад

      Дима, правильно мыслишь. С раздолбаями так и надо поступать.

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