Аленичев поддержал Абаскаля в ситуации с Джикией

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что в ситуации, при которой защитник команды Георгий Джикия стал получать меньше игрового времени от главного тренера Гильермо Абаскаля, виноват сам игрок.

«Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы – это визуально видно. Еще я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева. Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это все сказалось. Абаскаль принял такое решение. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля. Это мое мнение», – сказал Аленичев.

Джикия в этом сезоне провел за «Спартак» 9 матчей.

Команда занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток