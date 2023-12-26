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    Раскрыты планы «Зенита» на зимнее трансферное окно

    В ближайшее зимнее трансферное окно «Зенит» намерен сохранить в своем составе полузащитников Вендела и Клауиньо. Петербуржцы не хотят продавать их сейчас и планирует сохранить игроков до конца сезона-2023/24.

    По данным bobsoccer.ru, зимой «Зенит» подпишет как минимум одного российского футболиста.

    Также сообщается, что зимние приобретения «Зенита» будут носить точечный характер. Клуб планирует закрыть первую сделку до начала сбора в Абу-Даби. Речь идет о пополнении состава легионером атакующего амплуа.

    Что касается возможного ухода Ренана, то в случае с защитником речь может идти об аренде, но не о полноценном трансфере.

    Также в настоящий момент в «Зенит» не поступало официальных запросов по Дмитрию Чистякову. Центральный защитник, которому в январе исполнится 30 лет, начнет подготовку ко второй части сезона в составе петербургской команды.

    • 26-летний Вендел в этом сезоне провел за «Зенит» 18 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
    • 26-летний Клаудиньо принял участие в 25 матчах, отметившись 4 мячами и 4 голевыми пасами.

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    Источник: bobsoccer.ru

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1707

      Цугундeр 1 час назад

      Всё грамотно , и без истерик. При всей "фсеопщей нелюбви" люди просто работают. И хорошо работают , однако..

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