Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Пименов отметил зависимость результатов «Спартака» от игры одного футболиста

    Пименов отметил зависимость результатов «Спартака» от игры одного футболиста

    Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Руслан Пименов прокомментировал игру главной звезды «Спартака».

    «Промес – главная звезда «Спартака». От него исходят опасные голевые моменты, все передачи, все голы. Если у него игра не идет, то «Спартак» теряет очки», – сказал Пименов.

    • В нынешнем сезоне РПЛ на счету форварда 6 голов и 6 голевых передач в 17 матчах.
    • После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5‑е место в чемпионате России. Лидером является «Краснодар», в активе которого 38 баллов.

    Новости по теме
    Агент Гравийона рассказал о контактах со «Спартаком»
    Защитник «Сокола» рассказал, как давал Соболеву деньги на еду во время выступлений в «Томи»
    Зарема рассказала, каким был Ивич в ее списке кандидатов в тренеры «Спартака» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+