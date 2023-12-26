Пименов отметил зависимость результатов «Спартака» от игры одного футболиста

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Руслан Пименов прокомментировал игру главной звезды «Спартака».
«Промес – главная звезда «Спартака». От него исходят опасные голевые моменты, все передачи, все голы. Если у него игра не идет, то «Спартак» теряет очки», – сказал Пименов.
- В нынешнем сезоне РПЛ на счету форварда 6 голов и 6 голевых передач в 17 матчах.
- После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5‑е место в чемпионате России. Лидером является «Краснодар», в активе которого 38 баллов.
Источник: «Матч ТВ»