Пименов отметил зависимость результатов «Спартака» от игры одного футболиста

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Руслан Пименов прокомментировал игру главной звезды «Спартака».

«Промес – главная звезда «Спартака». От него исходят опасные голевые моменты, все передачи, все голы. Если у него игра не идет, то «Спартак» теряет очки», – сказал Пименов.