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  • Романцев ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»

Романцев ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»

26 декабря 2023, 00:51
12

Олег Романцев спрогнозировал победителя РПЛ-2023/24.

  • Зимним чемпионом стал «Краснодар».
  • «Зенит» идет на 2-м месте с 2-очковым отставанием.

«Я буду говорить, как болельщик. Думаю, что любому болельщику, даже страстному фанату, все‑таки интересно, когда каждый тур что‑то решает.

Не люблю проходные матчи, когда определится середина за 5-6 туров [до конца сезона] и команды между собой играют, а им не важно, кто выиграет.

А вот когда каждый тур может что‑то передвинуть – это хорошо. Не очень приятно, что эти две команды [«Краснодар» и «Зенит»] чуть‑чуть оторвались, но думаю, что подтянутся остальные и конкуренцию им составят.

Мой прогноз, пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом будет «Зенит». Хотя буду очень рад, если выиграет «Краснодар», – сказал Романцев.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Романцев Олег
Комментарии (12)
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Виторио
1703556883
Пусть не обижается Зенит, но чемпионом станет Динамо. Хотя буду очень рад, если победит Краснодар или Локомотив.
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eugen-han
1703576019
Краснодар по итогам очень даже может быть в тройке или четверке сильнейших команд.
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morgan59
1703576403
Скорее всего Зенит. Краснодар должен оказаться в троке призёров.
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СПОРТ 21 века
1703579022
Как сказал один хороший букам России не слишком выгодно, чтобы выиграл в этом сезоне Зенит. Есть информация, что на питерское чемпионство уже сейчас поставлено денег больше чем последние 5 лет, ибо после ухода Малкома коэффициент на Зенит предлагался хороший. Так что в ряд ли банкиры захотят отдавать весь потенциальный капитал (а он более чем приличный). Думается, что скорее всего эту интригу РПЛ будут держать до последних 5 туров.
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alex1951
1703589712
Чемпионом будет динамовское ,,Динамо,, .....Им давно пора....засиделись на задворках.. Что то не так?
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zigbert
1703595010
Хорошо бы сохранить интригу до последнего тура. И пусть победит сильнейший.
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1703606913
Сложно сказать, но пусть Краснодар порадует свой город. Европа всё равно закрыта
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