Романцев ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»

Олег Романцев спрогнозировал победителя РПЛ-2023/24.

Зимним чемпионом стал «Краснодар».

«Зенит» идет на 2-м месте с 2-очковым отставанием.

«Я буду говорить, как болельщик. Думаю, что любому болельщику, даже страстному фанату, все‑таки интересно, когда каждый тур что‑то решает.

Не люблю проходные матчи, когда определится середина за 5-6 туров [до конца сезона] и команды между собой играют, а им не важно, кто выиграет.

А вот когда каждый тур может что‑то передвинуть – это хорошо. Не очень приятно, что эти две команды [«Краснодар» и «Зенит»] чуть‑чуть оторвались, но думаю, что подтянутся остальные и конкуренцию им составят.

Мой прогноз, пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом будет «Зенит». Хотя буду очень рад, если выиграет «Краснодар», – сказал Романцев.

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