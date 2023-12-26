Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема – о летнем трансфере «Спартака»: «Истеричная покупка»

    Зарема – о летнем трансфере «Спартака»: «Истеричная покупка»

    Зарема Салихова раскритиковала одну из недавних сделок «Спартака».

    – Какие эмоции от трансферов «Спартака» после вашего ухода? Например, пока 7 миллионов евро за Медину выглядят как благотворительная акция для ЦСКА.

    – Хоть какая-то благотворительность осталась в «Спартаке» (смеется). Истеричная покупка игрока, от которого ЦСКА мечтал избавиться за любые деньги, говорит лишь о нежелании спортивного департамента напрягаться и искать кандидатов за пределами первой восьмeрки.

    • Медине 26 лет.
    • Он провел за «Спартак» 18 матчей (948 минут) во всех турнирах.
    • В активе парагвайца 4 голевых действия – 2 забитых мяча и 2 ассиста.

    Новости по теме
    Мостовой оценил мнение Заремы по поводу Промеса и Абаскаля
    Зарема назвала самую ненавидимую команду РПЛ 36
    Губерниев ответил Зареме, назвавшей Абаскаля провалом года в российском футболе 5
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+