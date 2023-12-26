Зарема – о летнем трансфере «Спартака»: «Истеричная покупка»

Зарема Салихова раскритиковала одну из недавних сделок «Спартака».

– Какие эмоции от трансферов «Спартака» после вашего ухода? Например, пока 7 миллионов евро за Медину выглядят как благотворительная акция для ЦСКА.

– Хоть какая-то благотворительность осталась в «Спартаке» (смеется). Истеричная покупка игрока, от которого ЦСКА мечтал избавиться за любые деньги, говорит лишь о нежелании спортивного департамента напрягаться и искать кандидатов за пределами первой восьмeрки.