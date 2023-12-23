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    • В «Нефтехимике» отреагировали на интерес «Зенита» и «Спартака» к 14-летнему Салихову

    В «Нефтехимике» отреагировали на интерес «Зенита» и «Спартака» к 14-летнему Салихову

    Пресс-служба «Нефтехимика» дала комментарий по поводу желания топ-клубов РПЛ заполучить форварда Леонида Салихова.

    «Зенит» и «Спартак» присматриваются к Леониду Салихову. Официальных комментариев по поводу своего желания футболист пока не давал, но [мы] думаем, что он хочет переехать», – сказали в клубе из Нижнекамска.

    • Салихову 14 лет.
    • Сообщалось, что на нападающего также претендуют «Рубин» и «Динамо».
    • В «Зените» его хочет видеть лично Андрей Аршавин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7130

      fakeid 8 минут назад

      пора бы уже посмотреть, что там с детьми данни. им уже почти по 20 лет, в академии нашей обучались, в стране прожили 10 лет, гражданство имеется.

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