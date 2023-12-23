В «Нефтехимике» отреагировали на интерес «Зенита» и «Спартака» к 14-летнему Салихову

Пресс-служба «Нефтехимика» дала комментарий по поводу желания топ-клубов РПЛ заполучить форварда Леонида Салихова.

«Зенит» и «Спартак» присматриваются к Леониду Салихову. Официальных комментариев по поводу своего желания футболист пока не давал, но [мы] думаем, что он хочет переехать», – сказали в клубе из Нижнекамска.