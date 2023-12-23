В «Нефтехимике» отреагировали на интерес «Зенита» и «Спартака» к 14-летнему Салихову

пора бы уже посмотреть, что там с детьми данни. им уже почти по 20 лет, в академии нашей обучались, в стране прожили 10 лет, гражданство имеется.
Пресс-служба «Нефтехимика» дала комментарий по поводу желания топ-клубов РПЛ заполучить форварда Леонида Салихова.
«Зенит» и «Спартак» присматриваются к Леониду Салихову. Официальных комментариев по поводу своего желания футболист пока не давал, но [мы] думаем, что он хочет переехать», – сказали в клубе из Нижнекамска.
- Салихову 14 лет.
- Сообщалось, что на нападающего также претендуют «Рубин» и «Динамо».
- В «Зените» его хочет видеть лично Андрей Аршавин.