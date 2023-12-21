Гендиректор Суперлиги сказал, какую спортивную проблему еврокубков решит новый турнир

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт подчеркнул, что участие в новом турнире будет основано на спортивных заслугах.

«Краеугольным камнем нашего предложения остаются десять принципов, которые мы опубликовали в феврале.

Некоторые из них стоит повторить, например, про то, что участие будет основано на спортивных заслугах. Постоянных членов не будет, а клубы останутся приверженцами своих национальных лиг.

В ходе обсуждений с клубами мы выявили две большие проблемы. Первая заключается в том, что клубы могут показывать отличные результаты на европейском уровне, но не участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Это несправедливо и не соответствует концепции спортивных заслуг.

Во-вторых, клубы не могут брать на себя обязательства по расходам на игроков, инфраструктуру, женские команды, потому что при нынешней системе подавляющее большинство клубов не может рассчитывать на доходы из Европы.

Мы считаем, что структура нашего турнира поможет решить эти проблемы и в то же время предоставит игрокам и болельщикам возможности для более высокого уровня футбола», – сказал Райхарт.