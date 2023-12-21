26 азиатских стран против России – РФС отказался от перехода в АФК

Президент РФС Александр Дюков заявил, что почти три десятка стран Азии потенциально могут блокировать участие сборной России в соревнованиях.

Учитывая этот фактор, принято решение пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

– Есть ощущение, что вы недоработали в вопросе перехода в Азию. Что лично сделали вы, чтобы стран, не желающих там нас видеть, стало меньше?

– Мы провели переговоры со всеми национальными ассоциациями. Мы видим, что члены исполкома УЕФА принимают одно решение, потом едут в свои страны, там попадают под прессинг политиков и меняют позицию. Спорт, к сожалению, давно не вне политики.

Нужно понимать, что даже достигнутые договоренности не факт, что будут реализованы. Мы, в том числе я лично, провели большое количество встреч.

Скажу больше, нам было бы проще делать эту работу, если бы это было коллективное действие других федераций игровых видов спорта.

– Кто против нас в Азии?

– Если мы говорим о политике, против нас 26 стран, которые поддержали санкции в отношении Российской Федерации. Этот список меняется в зависимости от санкций.

– То есть 26 членов АФК против нас?

– Есть уровень футбольных чиновников, а есть уровень политического руководства стран.

В целом многие футбольные чиновники доброжелательно относятся к нам. Но когда дойдет до голосования, не факт, что чиновники от футбола не сменят свою позицию под давлением политиков. Повторюсь, есть пример Азиатских игр.