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    • 26 азиатских стран против России – РФС отказался от перехода в АФК

    26 азиатских стран против России – РФС отказался от перехода в АФК

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что почти три десятка стран Азии потенциально могут блокировать участие сборной России в соревнованиях.

    Учитывая этот фактор, принято решение пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    – Есть ощущение, что вы недоработали в вопросе перехода в Азию. Что лично сделали вы, чтобы стран, не желающих там нас видеть, стало меньше?

    – Мы провели переговоры со всеми национальными ассоциациями. Мы видим, что члены исполкома УЕФА принимают одно решение, потом едут в свои страны, там попадают под прессинг политиков и меняют позицию. Спорт, к сожалению, давно не вне политики.

    Нужно понимать, что даже достигнутые договоренности не факт, что будут реализованы. Мы, в том числе я лично, провели большое количество встреч.

    Скажу больше, нам было бы проще делать эту работу, если бы это было коллективное действие других федераций игровых видов спорта.

    – Кто против нас в Азии?

    Если мы говорим о политике, против нас 26 стран, которые поддержали санкции в отношении Российской Федерации. Этот список меняется в зависимости от санкций.

    – То есть 26 членов АФК против нас?

    – Есть уровень футбольных чиновников, а есть уровень политического руководства стран.

    В целом многие футбольные чиновники доброжелательно относятся к нам. Но когда дойдет до голосования, не факт, что чиновники от футбола не сменят свою позицию под давлением политиков. Повторюсь, есть пример Азиатских игр.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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