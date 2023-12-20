Член исполкома РФС Айдамиров: «Никакой Азии, будем бороться за Европу и победим»

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Ахмед Айдамиров, член исполкома РФС, высказался о решении не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия – это Европа, мы победим.
Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», – сказал генеральный директор «Ахмата».
- Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший должен состояться в марте против Сербии.