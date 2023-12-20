Член исполкома РФС Айдамиров: «Никакой Азии, будем бороться за Европу и победим»

Ахмед Айдамиров, член исполкома РФС, высказался о решении не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия – это Европа, мы победим.

Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», – сказал генеральный директор «Ахмата».