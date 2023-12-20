Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Член исполкома РФС Айдамиров: «Никакой Азии, будем бороться за Европу и победим»

    Член исполкома РФС Айдамиров: «Никакой Азии, будем бороться за Европу и победим»

    Ахмед Айдамиров, член исполкома РФС, высказался о решении не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия – это Европа, мы победим.

    Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», – сказал генеральный директор «Ахмата».

    • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

    Новости по теме
    В РФС не исключили выход из УЕФА в 2024 году 1
    Дюков: «ФИФА и УЕФА с удовольствием вернули бы Россию»
    «Спартак» предложил 10 миллионов за Джона Кеннеди 6
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      fgudneld 12 минут назад

      1 0 0 % Ставки на Спорт!!

      З а р а б о т о к на Футбольных Событиях!!

      Информация 1 0 0 % И н с а й д ы
      (Не п р о г н о з ы)

      1 0 0 % Матч на Проверку!!

      Пишите ;

      [email protected]


      (Почту Записывайте сразу)


      Пример ;

      Футбол Турция 20:00
      Антальяспор - Касымпаша
      Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кф 2,30

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5819

      Ziklop 40 минут назад

      есть повод ездить в Европу на переговоры каждый месяц! ещё денег на предрасходы брать без отчёта, чёрный налик.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+