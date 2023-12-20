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    Жена Тикнизяна выложила сочное фото из отпуска

    Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ» и жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, выложила фото из отпуска.

    Девушка сфотографировала себя на солнце.

    • Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

    Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

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    Источник: телеграм-канал Яны Ромашкиной

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1785

      k611 8 минут назад

      Сфотались бы где они снег чистят или уголь таскают. А то всё на отдыхе...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1235

      O-kolesov 36 минут назад

      Дзюбе перешлите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      upiter535 1 час назад

      По моему у всех футболистов одна общая жена!!?
      Все на одно лицо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      ЗаЖиМ 2 часа назад

      Тикнизян-сан, няш-мяш...

      0
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