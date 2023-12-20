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    • «Барселона» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    «Барселона» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Альмерии», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Барселона»: Пенья, Каселу, Бальде, Араухо, Кунде, Педри, Ромеу, Гюндоган, Левандовски, Рафинья, Феликс.

    Главный тренер: Хави

    «Альмерия»: Машимиану, Гонсалес, Акиеме, Брандариз, Монтес, Баба, Лопи, Эмбарба, Посо, Аррибас, Баптистан.

    Главный тренер: Гаиска Гаритано

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Альмерия»

    Барселона-Альмерия смотреть онлайн 20 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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