Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Альмерии», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Барселона»: Пенья, Каселу, Бальде, Араухо, Кунде, Педри, Ромеу, Гюндоган, Левандовски, Рафинья, Феликс.

Главный тренер: Хави

«Альмерия»: Машимиану, Гонсалес, Акиеме, Брандариз, Монтес, Баба, Лопи, Эмбарба, Посо, Аррибас, Баптистан.

Главный тренер: Гаиска Гаритано

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Альмерия»