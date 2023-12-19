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    Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа раскрыл подробности конфликта с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

    «В марте капитаном назначили Де Брюйне. Никаких проблем. После этого мы с Ромелу [Лукаку] стали вице-капитанами, без какой-либо иерархии.

    Затем в июне, за несколько часов до начала матча, Тедеско сказал, что Ромелу будет капитаном. Тренер дал мне семь разных версий своего решения.

    Он не пытался найти решение, а просто сказал, что расскажет все прессе. Он хотел оказать на меня давление, угрожал мне в частном разговоре. Это нарушение доверия между игроком и тренером.

    Здесь, в «Реале», я заслужил уважение всех в клубе. В сборной я этого не чувствую», – сказал Куртуа.

    • Голкипер пропустит Евро-2024 – он заявил, что не успеет полностью восстановиться после разрыва крестов.
    • Куртуа выступает за Бельгию с 2011 года, провел более 100 матчей.
    • Тедеско в сборной с февраля 2023-го.

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    Источник: ESPN

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    19.12.2023 23:38
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