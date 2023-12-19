Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа раскрыл подробности конфликта с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско.

«В марте капитаном назначили Де Брюйне. Никаких проблем. После этого мы с Ромелу [Лукаку] стали вице-капитанами, без какой-либо иерархии.

Затем в июне, за несколько часов до начала матча, Тедеско сказал, что Ромелу будет капитаном. Тренер дал мне семь разных версий своего решения.

Он не пытался найти решение, а просто сказал, что расскажет все прессе. Он хотел оказать на меня давление, угрожал мне в частном разговоре. Это нарушение доверия между игроком и тренером.

Здесь, в «Реале», я заслужил уважение всех в клубе. В сборной я этого не чувствую», – сказал Куртуа.