Мусаев прокомментировал свое возвращение в ЦСКА

Новичок ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился впечатлениями в связи со своим переходом из «Балтики» в московский клуб.
- Сумма трансфера – 300 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей).
- Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона-2027/28.
- Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.
«Это хороший шаг вперед для моего развития. Я был в академии ЦСКА. И теперь очень рад вернуться.
Перед последним туром мне брат сказал, что есть интерес от ЦСКА, но не сказал ничего конкретного. И уже когда начался отпуск, сказали, что есть активный интерес.
Долго не думая, честно говоря, сразу согласился. Когда уходил из академии, была цель – вернуться. Я хочу стать важной частью этого клуба и помочь ему», – сказал Мусаев.
- 22-летний нападающий занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2015 год.
- В «Балтике» он был с февраля 2020-го: 80 матчей, 19 голов, 14 ассистов.
Источник: телеграм-канал ЦСКА