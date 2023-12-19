Мусаев прокомментировал свое возвращение в ЦСКА

Новичок ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился впечатлениями в связи со своим переходом из «Балтики» в московский клуб.

Сумма трансфера – 300 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей).

Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона-2027/28.

Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

«Это хороший шаг вперед для моего развития. Я был в академии ЦСКА. И теперь очень рад вернуться.

Перед последним туром мне брат сказал, что есть интерес от ЦСКА, но не сказал ничего конкретного. И уже когда начался отпуск, сказали, что есть активный интерес.

Долго не думая, честно говоря, сразу согласился. Когда уходил из академии, была цель – вернуться. Я хочу стать важной частью этого клуба и помочь ему», – сказал Мусаев.