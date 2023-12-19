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    Мусаев прокомментировал свое возвращение в ЦСКА

    Новичок ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился впечатлениями в связи со своим переходом из «Балтики» в московский клуб.

    • Сумма трансфера – 300 тысяч евро (почти 30 миллионов рублей).
    • Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона-2027/28.
    • Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

    «Это хороший шаг вперед для моего развития. Я был в академии ЦСКА. И теперь очень рад вернуться.

    Перед последним туром мне брат сказал, что есть интерес от ЦСКА, но не сказал ничего конкретного. И уже когда начался отпуск, сказали, что есть активный интерес.

    Долго не думая, честно говоря, сразу согласился. Когда уходил из академии, была цель – вернуться. Я хочу стать важной частью этого клуба и помочь ему», – сказал Мусаев.

    • 22-летний нападающий занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2015 год.
    • В «Балтике» он был с февраля 2020-го: 80 матчей, 19 голов, 14 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    19.12.2023 22:44
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +3871

      CSKA57 1 час назад

      Удачи тебе, Тамерлан!

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