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    В ЦСКА прокомментировали трансфер Мусаева

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о покупке у «Балтики» нападающего Тамерлана Мусаева.

    • Контракт с новичком рассчитан до конца сезона-2027/28.
    • Форвард будет выступать за московскую команду под 11-м номером.

    «Наши скауты давно наблюдали за Тармеланом. Когда юные футболисты уходят из нашей академии, мы все равно не перестаем следить за их развитием, поэтому Тамерлан, естественно, был в наших списках.

    Уже на профессиональном уровне по существу были оценены его качества как селекционным отделом, так и тренерским штабом. Его приобретение вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов, в том числе и на внутреннем рынке.

    Считаем, что у Тамерлана есть всe, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол», – заявил Бабаев.

    • 22-летний Мусаев занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2015 год.
    • В «Балтике» футболист был с февраля 2020-го.
    • Его статистика: 80 матчей, 19 голов, 14 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +668

      Napaleon Banapart 9 минут назад

      Сеня вы видели еврея моряка?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Александр.Т. 15 минут назад

      Просто жмотят деньги на хорошие дорогие покупки игроков

      0
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