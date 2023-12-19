В ЦСКА прокомментировали трансфер Мусаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о покупке у «Балтики» нападающего Тамерлана Мусаева.

Контракт с новичком рассчитан до конца сезона-2027/28.

Форвард будет выступать за московскую команду под 11-м номером.

«Наши скауты давно наблюдали за Тармеланом. Когда юные футболисты уходят из нашей академии, мы все равно не перестаем следить за их развитием, поэтому Тамерлан, естественно, был в наших списках.

Уже на профессиональном уровне по существу были оценены его качества как селекционным отделом, так и тренерским штабом. Его приобретение вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов, в том числе и на внутреннем рынке.

Считаем, что у Тамерлана есть всe, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол», – заявил Бабаев.

22-летний Мусаев занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2015 год.

В «Балтике» футболист был с февраля 2020-го.

Его статистика: 80 матчей, 19 голов, 14 ассистов.

Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.

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