В ЦСКА прокомментировали трансфер Мусаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о покупке у «Балтики» нападающего Тамерлана Мусаева.

Контракт с новичком рассчитан до конца сезона-2027/28.

Форвард будет выступать за московскую команду под 11-м номером.

«Наши скауты давно наблюдали за Тармеланом. Когда юные футболисты уходят из нашей академии, мы все равно не перестаем следить за их развитием, поэтому Тамерлан, естественно, был в наших списках.

Уже на профессиональном уровне по существу были оценены его качества как селекционным отделом, так и тренерским штабом. Его приобретение вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов, в том числе и на внутреннем рынке.

Считаем, что у Тамерлана есть всe, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол», – заявил Бабаев.