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  • Экс-игрок сборной Бразилии Кариока рассказал о своем похищении

Экс-игрок сборной Бразилии Кариока рассказал о своем похищении

19 декабря 2023, 13:12
1

Бывший игрок «Коринтианс» и «Валенсии» Марселиньо Кариока после освобождения рассказал о том, как его похитили и вымогали деньги.

«Меня ударили по голове прикладом, а когда я сел в машину, на меня накинули капюшон – больше я ничего не видел.

Я беспокоился не о деньгах, а о жизни – своей и друга. Я сказал им, что просто хочу, чтобы меня отпустили. Тяжело, когда к твоей голове все время приставлен пистолет», – сказал Кариока.

По словам Кариоки, похищение произошло в субботу утром в восточной части Сан-Паулу – три человека подошли к нему, когда он приехал к подруге, чтобы отдать ей билеты на мероприятие. Похитители потребовали у экс-футболиста деньги и пароль от мобильного телефона, угрожая пистолетом. Помимо Кариоки преступники похитили и его друга.

  • По сообщениям полиции штата Сан-Паулу, злоумышленники вымогали у Кариоки деньги – в общей сложности он перевел преступникам примерно 40 000 реалов (около 9 000 евро). По подозрению в вымогательстве путем похищения задержаны пять человек.
  • Также Кариока опроверг связь с женой организатора похитителя, о которой ранее заявил в видеообращении – по его словам, преступники заставили его записать ролик, чтобы ввести следствие в заблуждение.
  • Кариока закончил игровую карьеру в 2009 году. На его счету 4 матча за сборную Бразилии.

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Источник: Mundo Deportivo
Бразилия. Серия А Коринтианс
Комментарии (1)
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FaTeK 1945
1702987119
... Замотали эти загорелые...
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