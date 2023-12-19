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    • Экс-игрок сборной Бразилии Кариока рассказал о своем похищении

    Экс-игрок сборной Бразилии Кариока рассказал о своем похищении

    Бывший игрок «Коринтианс» и «Валенсии» Марселиньо Кариока после освобождения рассказал о том, как его похитили и вымогали деньги.

    «Меня ударили по голове прикладом, а когда я сел в машину, на меня накинули капюшон – больше я ничего не видел.

    Я беспокоился не о деньгах, а о жизни – своей и друга. Я сказал им, что просто хочу, чтобы меня отпустили. Тяжело, когда к твоей голове все время приставлен пистолет», – сказал Кариока.

    По словам Кариоки, похищение произошло в субботу утром в восточной части Сан-Паулу – три человека подошли к нему, когда он приехал к подруге, чтобы отдать ей билеты на мероприятие. Похитители потребовали у экс-футболиста деньги и пароль от мобильного телефона, угрожая пистолетом. Помимо Кариоки преступники похитили и его друга.

    • По сообщениям полиции штата Сан-Паулу, злоумышленники вымогали у Кариоки деньги – в общей сложности он перевел преступникам примерно 40 000 реалов (около 9 000 евро). По подозрению в вымогательстве путем похищения задержаны пять человек.
    • Также Кариока опроверг связь с женой организатора похитителя, о которой ранее заявил в видеообращении – по его словам, преступники заставили его записать ролик, чтобы ввести следствие в заблуждение.
    • Кариока закончил игровую карьеру в 2009 году. На его счету 4 матча за сборную Бразилии.

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    Источник: Mundo Deportivo

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