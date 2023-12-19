Названа сумма зарплаты потенциального новичка «Зенита» из Бразилии

«Зенит» готов заплатить за защитника «Флуминенсе» Нино около 5 миллионов евро и предложить ему зарплату около 2 миллионов евро в год. По данным телеграм-канала «Футбол с Доном Алейшо», эту сумму за трансфер также предложил «Ноттингем Форест».

В ближайшие дни стоимость еще может измениться. Игрок «Флуминенсе» в пятницу сыграет в финале клубного чемпионата мира-2023.