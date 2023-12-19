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    • Названа сумма зарплаты потенциального новичка «Зенита» из Бразилии

    Названа сумма зарплаты потенциального новичка «Зенита» из Бразилии

    «Зенит» готов заплатить за защитника «Флуминенсе» Нино около 5 миллионов евро и предложить ему зарплату около 2 миллионов евро в год. По данным телеграм-канала «Футбол с Доном Алейшо», эту сумму за трансфер также предложил «Ноттингем Форест».

    В ближайшие дни стоимость еще может измениться. Игрок «Флуминенсе» в пятницу сыграет в финале клубного чемпионата мира-2023.

    • В минувшем сезоне Нино забил 5 голов и сделал 2 передачи в 55 матчах.
    • Его контракт с «Флуминенсе» истекает через год.

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    Источник: Телеграм-канал Футбол с Доном Алейшо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19664

      paracetamol 11 минут назад

      Нахр Зениту защитник, когда нападающих нет?

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