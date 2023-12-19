Названа сумма зарплаты потенциального новичка «Зенита» из Бразилии

Нахр Зениту защитник, когда нападающих нет?
«Зенит» готов заплатить за защитника «Флуминенсе» Нино около 5 миллионов евро и предложить ему зарплату около 2 миллионов евро в год. По данным телеграм-канала «Футбол с Доном Алейшо», эту сумму за трансфер также предложил «Ноттингем Форест».
В ближайшие дни стоимость еще может измениться. Игрок «Флуминенсе» в пятницу сыграет в финале клубного чемпионата мира-2023.
- В минувшем сезоне Нино забил 5 голов и сделал 2 передачи в 55 матчах.
- Его контракт с «Флуминенсе» истекает через год.