В воскресенье, 17 декабря, «Реал» примет «Вильярреал» на своем поле. Игра пройдет в рамках 17 тура Примеры и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Реал»
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков в 16 матчах национального первенства. Команда одержала 12 побед и потерпела 3 поражения. Футболисты Анчелотти забили 34 гола и пропустили 10 мячей.
«Вильярреал»
«Вильярреал» находится на 14-й строчке турнирной таблицы с 16 очками после 16 туров. У команды 4 победы, 4 ничьи и 8 поражений. Командой забито 22 гола, пропущено 29 мячей.
Личные встречи
Последние пять встреч между «Реал» и «Вильярреал» завершились следующим образом:
- 08.04.2023 «Реал» – «Вильярреал» 2:3;
- 19.01.2023 «Вильярреал» – «Реал» 2:3;
- 07.01.2023 «Вильярреал» – «Реал» 2:1;
- 12.02.2022 «Вильярреал» – «Реал» 0:0;
- 25.09.2021 «Реал» – «Вильярреал» 0:0.
Прогноз на матч «Реал» – «Вильярреал»
Подопечные Карло Анчелотти ведут борьбу за лидерство в чемпионате Испании. Команда набрала неплохой игровой тонус – 15 матчей без поражений. «Вильярреал» – типичный середняк турнирной таблицы. Вряд ли команда сможет оказать достойное сопротивление фавориту предстоящей встречи. Наш прогноз – победа «Реала» (1.26), обе забьют – 1.74.