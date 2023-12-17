В воскресенье, 17 декабря, «Реал» примет «Вильярреал» на своем поле. Игра пройдет в рамках 17 тура Примеры и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Реал»

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков в 16 матчах национального первенства. Команда одержала 12 побед и потерпела 3 поражения. Футболисты Анчелотти забили 34 гола и пропустили 10 мячей.

«Вильярреал»

«Вильярреал» находится на 14-й строчке турнирной таблицы с 16 очками после 16 туров. У команды 4 победы, 4 ничьи и 8 поражений. Командой забито 22 гола, пропущено 29 мячей.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Реал» и «Вильярреал» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Реал» – «Вильярреал»

Подопечные Карло Анчелотти ведут борьбу за лидерство в чемпионате Испании. Команда набрала неплохой игровой тонус – 15 матчей без поражений. «Вильярреал» – типичный середняк турнирной таблицы. Вряд ли команда сможет оказать достойное сопротивление фавориту предстоящей встречи. Наш прогноз – победа «Реала» (1.26), обе забьют – 1.74.