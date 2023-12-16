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    Божович посоветовал Джикии новый клуб

    Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович порекомендовал защитнику «Спартака» Георгию Джикии новую команду.

    «У Джикии уже возраст. Для него самый лучший вариант – перейти в «Локомотив», особенно если он не может найти понимание с тренером. Дальше будет тяжелее. И возраст будет играть не в его пользу», – сказал Божович.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +116

      WE ARE FOR PETER 22 минуты назад

      Чем занимается сам Божович сейчас ? Интервью и советы раздает) Он в России?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3927

      alefreddy 44 минуты назад

      в локо вперед Жора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2843

      Январь 59 47 минут назад

      В Локо - это в самый раз. Главное не в стан быков.

      1
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