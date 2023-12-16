Божович посоветовал Джикии новый клуб

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович порекомендовал защитнику «Спартака» Георгию Джикии новую команду.
«У Джикии уже возраст. Для него самый лучший вариант – перейти в «Локомотив», особенно если он не может найти понимание с тренером. Дальше будет тяжелее. И возраст будет играть не в его пользу», – сказал Божович.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
- Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.
Источник: Metaratings