Божович посоветовал Джикии новый клуб

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович порекомендовал защитнику «Спартака» Георгию Джикии новую команду.

«У Джикии уже возраст. Для него самый лучший вариант – перейти в «Локомотив», особенно если он не может найти понимание с тренером. Дальше будет тяжелее. И возраст будет играть не в его пользу», – сказал Божович.