Агент Джикии отреагировал на новость об интересе «Краснодара»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о появившемся варианте трудоустроить игрока в «Краснодаре».
Сообщалось, что кубанский клуб видит в 30-летнем футболисте потенциальную замену для Хуниора Алонсо.
«По этому вопросу с футбольным клубом «Краснодар» я пока не контактировал», – заявил агент.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
- Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.
Источник: «Чемпионат»