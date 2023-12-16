Агент Джикии отреагировал на новость об интересе «Краснодара»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о появившемся варианте трудоустроить игрока в «Краснодаре».

Сообщалось, что кубанский клуб видит в 30-летнем футболисте потенциальную замену для Хуниора Алонсо.

«По этому вопросу с футбольным клубом «Краснодар» я пока не контактировал», – заявил агент.