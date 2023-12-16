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  • Агент Джикии отреагировал на новость об интересе «Краснодара»

Агент Джикии отреагировал на новость об интересе «Краснодара»

16 декабря 2023, 15:21
1

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о появившемся варианте трудоустроить игрока в «Краснодаре».

Сообщалось, что кубанский клуб видит в 30-летнем футболисте потенциальную замену для Хуниора Алонсо.

«По этому вопросу с футбольным клубом «Краснодар» я пока не контактировал», – заявил агент.

  • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
  • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
  • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Джикия Георгий
Комментарии (1)
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Napaleon Banapart
1702738411
Как по мне так Жора не плохое преобретение было бы...
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