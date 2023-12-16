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    • В «Оренбурге» назвали причину срыва трансфера Веры в «Локомотив»

    В «Оренбурге» назвали причину срыва трансфера Веры в «Локомотив»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что переход полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» не состоится.

    «Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался, это случилось из‑за финансовых операций. Все бывает.

    На данный момент Лукас летит на сборы с нами», – сказал Андреев.

    • 26-летний Вера в «Оренбурге» с июля 2022 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
    • «Локо» должен был заплатить за аргентинца 300 миллионов рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20948

      ilichkadr 1 час назад

      Жаль, а так бы Вера среди проводниц было самое то..........

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