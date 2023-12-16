В «Оренбурге» назвали причину срыва трансфера Веры в «Локомотив»

Жаль, а так бы Вера среди проводниц было самое то..........
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что переход полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» не состоится.
«Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался, это случилось из‑за финансовых операций. Все бывает.
На данный момент Лукас летит на сборы с нами», – сказал Андреев.
- 26-летний Вера в «Оренбурге» с июля 2022 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
- «Локо» должен был заплатить за аргентинца 300 миллионов рублей.