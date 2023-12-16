В «Оренбурге» назвали причину срыва трансфера Веры в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что переход полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» не состоится.

«Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался, это случилось из‑за финансовых операций. Все бывает.

На данный момент Лукас летит на сборы с нами», – сказал Андреев.