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    Денисов заявил о желании уехать в Европу

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов не против поиграть в Европе.

    «История с «Лиллем»? Я, как и вы все, узнал из слухов. До конкретики не дошло. Хотелось бы когда-нибудь сыграть за «Лилль» или другой европейский клуб. Если бы дошло до конкретики? Да, перешел бы туда.

    Слова Василия Березуцкого? Думаю, любой молодой игрок скажет, что хочет уехать в Европу, я тоже. Это другой уровень, хочется попробовать», – сказал Денисов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • У 21-летнего Денисова в сезоне 21 матч, 3 ассиста.
    • Контракт рассчитан до 2026 года.
    • Футболист стоит 4 миллиона евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:58
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3922

      alefreddy 3 минуты назад

      с такой косячной игрой только можно в чемпионат Албании уехать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1769

      k611 42 минуты назад

      Шансы у игроков показать себя есть в еврокубках. Сейчас это проблематично по понятным причинам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17525

      Алексей З 59 минут назад

      Ехай , многие болелы Спартака вздохнули бы с облегчением.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Уббeй Уpода > Алексей З 14 минут назад

      Петух, пи-доров же запретили, ты чё с-ука здесь делаешь ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Алексей-Добрынин-vkontakt 1 час назад

      Одним словом . Замёрз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3374

      Suvorov71 1 час назад

      Всему своё время, не спеши, надо еще в россии поиграть, именно поиграть а не чудить

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