Денисов заявил о желании уехать в Европу

Защитник «Спартака» Даниил Денисов не против поиграть в Европе.

«История с «Лиллем»? Я, как и вы все, узнал из слухов. До конкретики не дошло. Хотелось бы когда-нибудь сыграть за «Лилль» или другой европейский клуб. Если бы дошло до конкретики? Да, перешел бы туда.

Слова Василия Березуцкого? Думаю, любой молодой игрок скажет, что хочет уехать в Европу, я тоже. Это другой уровень, хочется попробовать», – сказал Денисов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».