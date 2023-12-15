Денисов заявил о желании уехать в Европу

с такой косячной игрой только можно в чемпионат Албании уехать
Защитник «Спартака» Даниил Денисов не против поиграть в Европе.
«История с «Лиллем»? Я, как и вы все, узнал из слухов. До конкретики не дошло. Хотелось бы когда-нибудь сыграть за «Лилль» или другой европейский клуб. Если бы дошло до конкретики? Да, перешел бы туда.
Слова Василия Березуцкого? Думаю, любой молодой игрок скажет, что хочет уехать в Европу, я тоже. Это другой уровень, хочется попробовать», – сказал Денисов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- У 21-летнего Денисова в сезоне 21 матч, 3 ассиста.
- Контракт рассчитан до 2026 года.
- Футболист стоит 4 миллиона евро.