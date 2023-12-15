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    Суарес раскрыл, как его называл Месси в «Барселоне»

    Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес вспомнил, как сложилась их связка с Лионелем Месси и Неймаром.

    «В матче с «Аяксом» Луис Энрике хотел отправить Месси на позицию ложной «девятки», а мы с Неймаром по краям. Это не сработало.

    Тогда Лео сказал мне: «Жирный, оставайся «девяткой» и освобождай зону справа». Это и стало началом связки MSN», – рассказал Суарес.

    • Луис был в «Барселоне» в 2014-2020 годах.
    • Он провел в Примере за каталонцев 191 матч, забил 147 голов.
    • С «Барсой» Суарес брал Лигу чемпионов.

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    Источник: fcbarcelonanoticias.com

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