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Суарес раскрыл, как его называл Месси в «Барселоне»

15 декабря 2023, 16:50
9

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес вспомнил, как сложилась их связка с Лионелем Месси и Неймаром.

«В матче с «Аяксом» Луис Энрике хотел отправить Месси на позицию ложной «девятки», а мы с Неймаром по краям. Это не сработало.

Тогда Лео сказал мне: «Жирный, оставайся «девяткой» и освобождай зону справа». Это и стало началом связки MSN», – рассказал Суарес.

  • Луис был в «Барселоне» в 2014-2020 годах.
  • Он провел в Примере за каталонцев 191 матч, забил 147 голов.
  • С «Барсой» Суарес брал Лигу чемпионов.

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Источник: fcbarcelonanoticias.com
Испания. Примера Барселона Интер Майами Месси Лионель Суарес Луис
Комментарии (9)
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Alex Flash
1702650333
Кусарес-зубарес
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САНЁК17
1702660623
И все равно этот MSN разошлись без евро титулов
Ответить
РОСТИСЛАВ--google
1702696000
Он сказал никого сегодня не кусай и держись от меня подальше, вечно голодный бобр.
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Volf1973
1702840900
Рядом с Месси быть можно хоть говном ...главное это играть с таким талантом
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