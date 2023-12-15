Тарханов назвал лучшего легионера РПЛ – он не из «Зенита»

Зачем спрашивать старперов типа Семин,Ловчев,Тархан...вот молодой и рыжий спанец промеску поставил на второе место
Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов выделил сильнейшего легионера РПЛ.
«В этом сезоне бразильцы «Зенита» менее полезны, чем иностранцы «Краснодара». Думаю, сильнейший легионер РПЛ на данный момент – Джон Кордоба. Он внес огромный вклад в успехи «Краснодара» в нынешнем сезоне.
Конечно, и у «Зенита» есть хорошие легионеры, у «Спартака» есть Квинси Промес. Но все-таки Кордоба в первой части сезона был ярче и полезнее остальных. Его дисквалификация – огромная потеря для лидера чемпионата», – сказал Тарханов.
- Кордоба в «Краснодаре» 2,5 года.
- У 30-летнего форварда в сезоне РПЛ 16 матчей, 8 голов, 2 ассиста.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.