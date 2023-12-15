Тарханов назвал лучшего легионера РПЛ – он не из «Зенита»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов выделил сильнейшего легионера РПЛ.

«В этом сезоне бразильцы «Зенита» менее полезны, чем иностранцы «Краснодара». Думаю, сильнейший легионер РПЛ на данный момент – Джон Кордоба. Он внес огромный вклад в успехи «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Конечно, и у «Зенита» есть хорошие легионеры, у «Спартака» есть Квинси Промес. Но все-таки Кордоба в первой части сезона был ярче и полезнее остальных. Его дисквалификация – огромная потеря для лидера чемпионата», – сказал Тарханов.

Кордоба в «Краснодаре» 2,5 года.

У 30-летнего форварда в сезоне РПЛ 16 матчей, 8 голов, 2 ассиста.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

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