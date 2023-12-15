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    Тарханов назвал лучшего легионера РПЛ – он не из «Зенита»

    Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов выделил сильнейшего легионера РПЛ.

    «В этом сезоне бразильцы «Зенита» менее полезны, чем иностранцы «Краснодара». Думаю, сильнейший легионер РПЛ на данный момент – Джон Кордоба. Он внес огромный вклад в успехи «Краснодара» в нынешнем сезоне.

    Конечно, и у «Зенита» есть хорошие легионеры, у «Спартака» есть Квинси Промес. Но все-таки Кордоба в первой части сезона был ярче и полезнее остальных. Его дисквалификация – огромная потеря для лидера чемпионата», – сказал Тарханов.

    • Кордоба в «Краснодаре» 2,5 года.
    • У 30-летнего форварда в сезоне РПЛ 16 матчей, 8 голов, 2 ассиста.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +316

      VPERDIV SPARTAK 31 минуту назад

      Зачем спрашивать старперов типа Семин,Ловчев,Тархан...вот молодой и рыжий спанец промеску поставил на второе место

      1
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      Рейтинг: +456

      WILDLING_HRUNDEL > VPERDIV SPARTAK 28 минут назад

      Вот вот) одно старичье

      0
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