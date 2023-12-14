ЦСКА объявил четырeх соперников на сборах

ЦСКА определился с некоторыми соперниками на зимних сборах. Команда сыграет с московским «Торпедо», «Химками», «Родиной» и узбекистанским «Андижаном», который заменит сербский «Партизаном».

Встреча армейцев с черно-белыми пройдет в Абу-Даби 25 января. С «Родиной» команда проведет матч 16 февраля, а с «Химками» – 20 февраля, обе встречи пройдут в Турции.

С «Андижаном» ЦСКА сыграет 1 февраля также в Турции. «На данный момент матч с «Партизаном» в этот день не состоится по независящим от нас причинам», – говорится в сообщении ЦСКА.

Об остальных соперниках ЦСКА на сборах будет сообщено дополнительно.