Названы суммы заработка судей РПЛ в первой части сезона-2023/24

Судья Сергей Карасев заработал 3,16 миллиона рублей на матчах, прошедших в России в первой части сезона-2023/24. По информации Metaratings.ru, он обеспечил себе первое место рейтинга за счет Суперкубка России, за который получил 300 тысяч рублей.
Первая десятка арбитров, больше всех заработавших в этом сезоне, выглядит следующим образом:
- Сергей Карасев (3,16 миллиона рублей);
- Павел Кукуян (2,97 миллиона рублей);
- Алексей Сухой (2,95 миллиона рублей);
- Рафаэль Шафеев (2,71 миллиона рублей);
- Евгений Кукуляк 2,67 миллиона рублей);
- Кирилл Левников (2,63 миллиона рублей);
- Сергей Иванов (2,40 миллиона рублей);
- Владимир Москалев (2,30 миллиона рублей);
- Артем Любимов (2,28 миллиона рублей);
- Василий Казарцев (2,18 миллиона рублей).
- В подсчете учитывались гонорары от работы на матчах РПЛ, выплаты за Кубок России, Суперкубок России, матчи Первой лиги, а также положенные арбитрам оклады.
- В конце ноября Карасeв также работал на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Абха» и «Аль-Ахли».
Источник: Metaratings.ru