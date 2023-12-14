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    • Названы суммы заработка судей РПЛ в первой части сезона-2023/24

    Названы суммы заработка судей РПЛ в первой части сезона-2023/24

    Судья Сергей Карасев заработал 3,16 миллиона рублей на матчах, прошедших в России в первой части сезона-2023/24. По информации Metaratings.ru, он обеспечил себе первое место рейтинга за счет Суперкубка России, за который получил 300 тысяч рублей.

    Первая десятка арбитров, больше всех заработавших в этом сезоне, выглядит следующим образом:

    1. Сергей Карасев (3,16 миллиона рублей);
    2. Павел Кукуян (2,97 миллиона рублей);
    3. Алексей Сухой (2,95 миллиона рублей);
    4. Рафаэль Шафеев (2,71 миллиона рублей);
    5. Евгений Кукуляк 2,67 миллиона рублей);
    6. Кирилл Левников (2,63 миллиона рублей);
    7. Сергей Иванов (2,40 миллиона рублей);
    8. Владимир Москалев (2,30 миллиона рублей);
    9. Артем Любимов (2,28 миллиона рублей);
    10. Василий Казарцев (2,18 миллиона рублей).
    • В подсчете учитывались гонорары от работы на матчах РПЛ, выплаты за Кубок России, Суперкубок России, матчи Первой лиги, а также положенные арбитрам оклады.
    • В конце ноября Карасeв также работал на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Абха» и «Аль-Ахли».

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +346

      Марк Аврелий! 24 минуты назад

      Президента турецкого футбольного клуба арестованного за избиение судьи освободить и назначать президентом некоторых клубов РПЛ. Пока не пройдется по всему списку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      TIMOTHY 55 минут назад

      Вся первая пятерка точно протушинская!! Карась рыба ручной судейка Спартака на первом месте! Рафаэль набирает обороты

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2526

      Айболид 1 час назад

      Них.я себе "команда с открывашки" заносит !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +426

      WILDLING_HRUNDEL 1 час назад

      Спартаковец Рафаэль ворвался в пятёрку быстро ) шустрый малый

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Деньги от Лукойла,читаем от спартачка,какой опцией идут в кошелек судьям ?)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +58937

      MaxRnD 2 часа назад

      Казарцев "пролетарием" прикинулся ? Ну-ну ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6158

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Спартак наверное 50% оклада судей обеспечивает своим участием и всё равно постоянно ноет))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6226

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      К этим в судейскую представители хряков открывают дверь с заносом по хозяйски, с ноги. Гыгыгы

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +32222

      JTherry 2 часа назад

      если учесть, что это гонорары за 5 месяцев работы, то "слепым кротам" неплохо оплачивает газпрём их "скорбный труд" на матчах РПЛ...)

      2
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      Рейтинг: +6797

      Питерский князь 2 часа назад

      А сколько они получили черных за обслуживание матчей с участием срамтака? Наверное миллионов по 100.
      :)))

      7
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      Рейтинг: +956

      АКС-74У > Питерский князь 30 минут назад

      Тсс, деньги любят тишину.

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