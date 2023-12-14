Названы суммы заработка судей РПЛ в первой части сезона-2023/24

Судья Сергей Карасев заработал 3,16 миллиона рублей на матчах, прошедших в России в первой части сезона-2023/24. По информации Metaratings.ru, он обеспечил себе первое место рейтинга за счет Суперкубка России, за который получил 300 тысяч рублей.

Первая десятка арбитров, больше всех заработавших в этом сезоне, выглядит следующим образом: