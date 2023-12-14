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  • Названы суммы заработка судей РПЛ в первой части сезона-2023/24

Названы суммы заработка судей РПЛ в первой части сезона-2023/24

14 декабря 2023, 15:51
5

Судья Сергей Карасев заработал 3,16 миллиона рублей на матчах, прошедших в России в первой части сезона-2023/24. По информации Metaratings.ru, он обеспечил себе первое место рейтинга за счет Суперкубка России, за который получил 300 тысяч рублей.

Первая десятка арбитров, больше всех заработавших в этом сезоне, выглядит следующим образом:

  1. Сергей Карасев (3,16 миллиона рублей);
  2. Павел Кукуян (2,97 миллиона рублей);
  3. Алексей Сухой (2,95 миллиона рублей);
  4. Рафаэль Шафеев (2,71 миллиона рублей);
  5. Евгений Кукуляк 2,67 миллиона рублей);
  6. Кирилл Левников (2,63 миллиона рублей);
  7. Сергей Иванов (2,40 миллиона рублей);
  8. Владимир Москалев (2,30 миллиона рублей);
  9. Артем Любимов (2,28 миллиона рублей);
  10. Василий Казарцев (2,18 миллиона рублей).
  • В подсчете учитывались гонорары от работы на матчах РПЛ, выплаты за Кубок России, Суперкубок России, матчи Первой лиги, а также положенные арбитрам оклады.
  • В конце ноября Карасeв также работал на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Абха» и «Аль-Ахли».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Иванов Сергей Карасев Сергей Сухой Алексей Казарцев Василий Левников Кирилл Москалев Владимир Кукуляк Евгений Любимов Артем Кукуян Павел Шафеев Рафаэль
Комментарии (5)
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JTherry
1702558582
если учесть, что это гонорары за 5 месяцев работы, то "слепым кротам" неплохо оплачивает газпрём их "скорбный труд" на матчах РПЛ...)
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GoldPlayFIFARus9
1702559340
Спартак наверное 50% оклада судей обеспечивает своим участием и всё равно постоянно ноет))
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MaxRnD
1702560506
Казарцев "пролетарием" прикинулся ? Ну-ну ...
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Марк Аврелий!
1702566615
Президента турецкого футбольного клуба арестованного за избиение судьи освободить и назначать президентом некоторых клубов РПЛ. Пока не пройдется по всему списку
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