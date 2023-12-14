Агент Джикии раскрыл отношение защитника к ситуации с непродлением контракта со «Спартаком»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о настрое футболиста в связи с отсутствием предложений от клуба по поводу продления контракта.
«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть всe идeт так, как идeт. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю.
Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что всe будет хорошо», – заявил агент.
- Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
- В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
- Зимой защитник может уйти в «Локомотив».