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    • Агент Джикии раскрыл отношение защитника к ситуации с непродлением контракта со «Спартаком»

    Агент Джикии раскрыл отношение защитника к ситуации с непродлением контракта со «Спартаком»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о настрое футболиста в связи с отсутствием предложений от клуба по поводу продления контракта.

    «Полная тишина, никаких переговоров. Пусть всe идeт так, как идeт. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю.

    Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что всe будет хорошо», – заявил агент.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Зимой защитник может уйти в «Локомотив».

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    Источник: Metaratings

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