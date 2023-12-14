Агент Джикии раскрыл отношение защитника к ситуации с непродлением контракта со «Спартаком»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о настрое футболиста в связи с отсутствием предложений от клуба по поводу продления контракта.

«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть всe идeт так, как идeт. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю.

Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что всe будет хорошо», – заявил агент.