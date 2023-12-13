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    • В руководстве «Зенита» оценили информацию о желании Вендела уйти во «Фламенго»

    В руководстве «Зенита» оценили информацию о желании Вендела уйти во «Фламенго»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сведения о желании полузащитника Вендела вернуться в Бразилию.

    «Вендел просил отпустить его в «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», – сказал Медведев.

    • Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Действующий контракт игрока в клубом истекает после сезона-2026/27.
    • В 18 матчах текущего сезона бразильский полузащитник отметился четырьмя голами и шестью результативными пасами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1521

      Номэд 37 минут назад

      Пустопорожний медведев...

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