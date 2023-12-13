В руководстве «Зенита» оценили информацию о желании Вендела уйти во «Фламенго»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сведения о желании полузащитника Вендела вернуться в Бразилию.

«Вендел просил отпустить его в «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», – сказал Медведев.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Действующий контракт игрока в клубом истекает после сезона-2026/27.

В 18 матчах текущего сезона бразильский полузащитник отметился четырьмя голами и шестью результативными пасами.

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