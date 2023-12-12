Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Команды Месси и Роналду проведут товарищеский матч 1 февраля

    Команды Месси и Роналду проведут товарищеский матч 1 февраля

    «Интер Майами», в котором выступает знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, объявил о проведении двух товарищеских матчей в Саудовской Аравии – против «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

    Матчи пройдут в Эр-Рияде 29 января и 1 февраля 2024 года.

    В «Аль-Насре» выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду.

    За «Аль-Хиляль» выступают бывший хавбек «Зенита» Малком и экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, который сейчас травмирован.

    • Это будет первый в истории «Интер Майами» международный тур.
    • Команда объявила, что планирует и другие матчи, о которых сообщит позднее.

    Источник: страница «Интера Майами» в социальной сети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+