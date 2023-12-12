Команды Месси и Роналду проведут товарищеский матч 1 февраля

«Интер Майами», в котором выступает знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси, объявил о проведении двух товарищеских матчей в Саудовской Аравии – против «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

Матчи пройдут в Эр-Рияде 29 января и 1 февраля 2024 года.

В «Аль-Насре» выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду.

За «Аль-Хиляль» выступают бывший хавбек «Зенита» Малком и экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар, который сейчас травмирован.