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  • Титов призвал «Спартак» найти более достойного и опытного тренера

Титов призвал «Спартак» найти более достойного и опытного тренера

11 декабря 2023, 13:17
21

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что команде необходим тренер, который будет стабильно давать результат. При этом Карло Анчелотти, по его мнению, в московский клуб не придет.

«Скажу так: если «Спартак» – полигон для обучения молодых специалистов, то его надо, конечно, оставлять. Чтобы он поучился на команде и рано или поздно уехал. Если же мы хотим, чтобы «Спартак» выигрывал и был стабилен, то нам, конечно, нужен более достойный и опытный тренер, который будет понимать, куда он пришел. Что здесь экспериментов нет и не может быть, а играть должны сильнейшие. Возьмите Анчелотти: куда он ни приходит, везде дает результат. Понятно, что Анчелотти в «Спартак» не пойдeт, но это гарантия качества. Естественно, что таких специалистов мало, но можно хотя бы попробовать найти тренера, который будет стабильно давать результат.

Мы видим стабильность в «Зените». В ЦСКА тоже не шарахаются из стороны в сторону – дают время тренеру поработать. Поэтому армейцы постоянно в тройке находятся. Да, давно не были первыми, потому что выигрывает одна команда постоянно, тем не менее, интрига есть. А в «Спартаке» все как на качелях: то седьмые, то третьи. Мы же говорим про «Спартак», а не какого-то середняка. Хотя в какой-то момент и он был таким. Команда проигрывает 0:2 «Факелу» на выезде, и проигрывает по делу. Это же не сенсация какая-то была. Вспомните, как это выглядело: да, плохое поле, но одни играли в футбол и добились результата, а другие – нет. Мы помним матч в Самаре, где вообще одна команда была на поле. И таких случаев было немало у «Спартака». Вот это меня больше всего напрягает», – сказал Титов.

  • «Спартак» занимает в РПЛ пятое место с 30 очками после 18 туров.
  • В прошлом сезоне команда выиграла под руководством Абаскаля бронзовые медали.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Абаскаль Гильермо
Комментарии (21)
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NewLife
1702290082
Банальности и пустословие.
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alefreddy
1702290157
все так но будешь ли ты Егор платить неустойку.И еще как сплавили Емери а он нынче покруче Анчелотти будет
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ilichkadr
1702290237
" более достойный и опытный тренер"? Были и опытные и достойные, но воз и ныне там. Заремо-федуновский способ хозяйствования, привёл некогда легендарный клуб к разрухе. Чтобы стать на ноги и заиграть надо лет пять.
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Цугундeр
1702291336
Аленичев. " Вот это меня больше всего напрягает», – сказал Титов.
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VVM1964
1702294003
"В ЦСКА не шарахаются из стороны в сторону – дают время тренеру поработать. Поэтому армейцы постоянно в тройке находятся" - искал, искал в тройке, в пятерке - ну нет там ЦСКА, аж на 8-ом нашел !!! ) Но тренеру надо дать время поработать !!! Спартак в прошлом году взял бронзу, в этом, если бы не осечка с Ахматом, тоже был бы третьим ( А с ТАКИМ СОСТАВОМ для нас быть в пятерке это не достижение, но и не провал - норм ( Вот если зимой будут НУЖНЫЕ точечные усиления, ХОТЯ БЫ по 2-3 позициям, можно и на бронзу замахнуться, а на большее - думаю нужны более серьезные изменения и отсутствие отставания в очках !
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JTherry
1702294735
Егорушка, а где же найти такого Спасителя в наше непростое время с санкциями, может, есть предложение от достойного тренера, "который будет понимать, куда он пришел"..?) да и были уже "достойные", которых не пощадила рука федуно-заремовская... да и много ли зависит от тренера при таком голимом составе..? Федун до определенного времени вообще говорил про 10%, а у бом.жей шестой год физрук ест сельдерей, но есть та самая "стабильность"...)) купите классных футболистов, которые будут "стабильно давать результат", а не мусор с помоек гей-ропы подбирайте, и разгоните ждунов с лавки - и будет вам счастье..!))
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Павелий
1702295404
Ага, стабильность в Зените: многомиллионная поддержка из госбюджета и неограниченный админресурс.
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Таврида
1702295902
"Понятно, что Анчелотти в «Спартак» не пойдeт, но это гарантия качества." Ну да, слепить из 500 миллионов команду и из "говна команду" это одно и то же. Титов, похоже, вообще не различает менеджера транснациональной корпорации и "манагера" местечкового кабака.
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serppion
1702297164
Вы Эмери еще разок позовите. Вдруг он передумает)))
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ivany4
1702301083
Не слышал, что бы Егорка призывал пригласить тренера, стабильно дающего результат, в его бытность тренером Спартака.))) Ну ведь правильная мысль - "...В ЦСКА тоже не шарахаются из стороны в сторону – дают время тренеру поработать. Поэтому армейцы постоянно в тройке находятся. ..." Так зачем же ты съезжаешь с этой мысли?!)) Может дать отработать хотя бы контракт, а уж потом судить во всех "прЕссах". Как человеку работать, если ему в туалет не дают сходить, без освещения этого шага в эфире?)))
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