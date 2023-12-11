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    • Титов призвал «Спартак» найти более достойного и опытного тренера

    Титов призвал «Спартак» найти более достойного и опытного тренера

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что команде необходим тренер, который будет стабильно давать результат. При этом Карло Анчелотти, по его мнению, в московский клуб не придет.

    «Скажу так: если «Спартак» – полигон для обучения молодых специалистов, то его надо, конечно, оставлять. Чтобы он поучился на команде и рано или поздно уехал. Если же мы хотим, чтобы «Спартак» выигрывал и был стабилен, то нам, конечно, нужен более достойный и опытный тренер, который будет понимать, куда он пришел. Что здесь экспериментов нет и не может быть, а играть должны сильнейшие. Возьмите Анчелотти: куда он ни приходит, везде дает результат. Понятно, что Анчелотти в «Спартак» не пойдeт, но это гарантия качества. Естественно, что таких специалистов мало, но можно хотя бы попробовать найти тренера, который будет стабильно давать результат.

    Мы видим стабильность в «Зените». В ЦСКА тоже не шарахаются из стороны в сторону – дают время тренеру поработать. Поэтому армейцы постоянно в тройке находятся. Да, давно не были первыми, потому что выигрывает одна команда постоянно, тем не менее, интрига есть. А в «Спартаке» все как на качелях: то седьмые, то третьи. Мы же говорим про «Спартак», а не какого-то середняка. Хотя в какой-то момент и он был таким. Команда проигрывает 0:2 «Факелу» на выезде, и проигрывает по делу. Это же не сенсация какая-то была. Вспомните, как это выглядело: да, плохое поле, но одни играли в футбол и добились результата, а другие – нет. Мы помним матч в Самаре, где вообще одна команда была на поле. И таких случаев было немало у «Спартака». Вот это меня больше всего напрягает», – сказал Титов.

    • «Спартак» занимает в РПЛ пятое место с 30 очками после 18 туров.
    • В прошлом сезоне команда выиграла под руководством Абаскаля бронзовые медали.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +37169

      VVM1964 3 минуты назад

      "В ЦСКА не шарахаются из стороны в сторону – дают время тренеру поработать. Поэтому армейцы постоянно в тройке находятся" - искал, искал в тройке, в пятерке - ну нет там ЦСКА, аж на 8-ом нашел !!! ) Но тренеру надо дать время поработать !!! Спартак в прошлом году взял бронзу, в этом, если бы не осечка с Ахматом, тоже был бы третьим ( А с ТАКИМ СОСТАВОМ для нас быть в пятерке это не достижение, но и не провал - норм ( Вот если зимой будут НУЖНЫЕ точечные усиления, ХОТЯ БЫ по 2-3 позициям, можно и на бронзу замахнуться, а на большее - думаю нужны более серьезные изменения и отсутствие отставания в очках !

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      Рейтинг: +491

      Александр.Т. 15 минут назад

      Каждый месяц у них мнение меняется))

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      Рейтинг: +1433

      Цугундeр 48 минут назад

      Аленичев. " Вот это меня больше всего напрягает», – сказал Титов.

      0
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      Рейтинг: +6125

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Любой приходящий в свинарню тренер становится физруком и тренеришкой, пока не сбежит. Гыгыгы

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      Рейтинг: +20897

      ilichkadr 1 час назад

      " более достойный и опытный тренер"?
      Были и опытные и достойные, но воз и ныне там. Заремо-федуновский способ хозяйствования, привёл некогда легендарный клуб к разрухе. Чтобы стать на ноги и заиграть надо лет пять.

      1
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      Рейтинг: +3886

      alefreddy 1 час назад

      все так но будешь ли ты Егор платить неустойку.И еще как сплавили Емери а он нынче покруче Анчелотти будет

      1
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      Рейтинг: +20918

      NewLife 1 час назад

      Банальности и пустословие.

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