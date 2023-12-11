Титов призвал «Спартак» найти более достойного и опытного тренера

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что команде необходим тренер, который будет стабильно давать результат. При этом Карло Анчелотти, по его мнению, в московский клуб не придет.

«Скажу так: если «Спартак» – полигон для обучения молодых специалистов, то его надо, конечно, оставлять. Чтобы он поучился на команде и рано или поздно уехал. Если же мы хотим, чтобы «Спартак» выигрывал и был стабилен, то нам, конечно, нужен более достойный и опытный тренер, который будет понимать, куда он пришел. Что здесь экспериментов нет и не может быть, а играть должны сильнейшие. Возьмите Анчелотти: куда он ни приходит, везде дает результат. Понятно, что Анчелотти в «Спартак» не пойдeт, но это гарантия качества. Естественно, что таких специалистов мало, но можно хотя бы попробовать найти тренера, который будет стабильно давать результат.

Мы видим стабильность в «Зените». В ЦСКА тоже не шарахаются из стороны в сторону – дают время тренеру поработать. Поэтому армейцы постоянно в тройке находятся. Да, давно не были первыми, потому что выигрывает одна команда постоянно, тем не менее, интрига есть. А в «Спартаке» все как на качелях: то седьмые, то третьи. Мы же говорим про «Спартак», а не какого-то середняка. Хотя в какой-то момент и он был таким. Команда проигрывает 0:2 «Факелу» на выезде, и проигрывает по делу. Это же не сенсация какая-то была. Вспомните, как это выглядело: да, плохое поле, но одни играли в футбол и добились результата, а другие – нет. Мы помним матч в Самаре, где вообще одна команда была на поле. И таких случаев было немало у «Спартака». Вот это меня больше всего напрягает», – сказал Титов.