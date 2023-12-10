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    • Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»

    Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»

    Главный тренер сербского ТСЦ (Бачка Топола) Жарко Лазетич побывал на матче 18‑го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» (1:1). Сообщалось, что 41-летний специалист претендует на пост главного тренера «Сочи», который освободился после ухода Александра Точилина.

    Исполняющим обязанности наставника команды является Денис Клюев.

    • «Сочи» с 11 очками идет на 16‑м месте в турнирной таблице.
    • ТСЦ с 32 очками занимает третье место в чемпионате Сербии. Также команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу группы А Лиги Европы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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