Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»

Главный тренер сербского ТСЦ (Бачка Топола) Жарко Лазетич побывал на матче 18‑го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» (1:1). Сообщалось, что 41-летний специалист претендует на пост главного тренера «Сочи», который освободился после ухода Александра Точилина.
Исполняющим обязанности наставника команды является Денис Клюев.
- «Сочи» с 11 очками идет на 16‑м месте в турнирной таблице.
- ТСЦ с 32 очками занимает третье место в чемпионате Сербии. Также команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу группы А Лиги Европы.
Источник: «Матч ТВ»